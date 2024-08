Nigeria : Bruno Labbadia, nouveau sélectionneur des Super Eagles

Le football nigérian est en pleine tourmente depuis quelques mois, et le départ de Finidi Georges n’a fait qu’aggraver la situation. Le Nigeria, vice-champion d’Afrique en titre, se retrouve aujourd’hui face à une situation critique. C’est dans ce contexte que la Fédération nigériane de football (NFF) a annoncé la nomination d’un nouvel entraîneur pour tenter de redresser la barre.

Mais qui est Bruno Labbadia, cet Allemand choisi pour relever ce défi titanesque ? Et surtout, réussira-t-il à sauver les Super Eagles du naufrage annoncé ?

Un choix surprenant pour les Super Eagles

Ce 27 août 2024, la NFF a surpris le monde du football en annonçant Bruno Labbadia comme le nouveau sélectionneur du Nigeria. Âgé de 58 ans, Labbadia est un ancien attaquant allemand avec une carrière notable à Kaiserslautern, Bayern Munich, Cologne, et Arminia Bielefeld. Depuis les années 2000, il a acquis une solide expérience en tant qu’entraîneur, dirigeant des équipes comme le Bayer Leverkusen, Hambourg, Stuttgart, et plus récemment le Herta Berlin. Pourtant, c’est la première fois qu’il prend en main une équipe nationale, qui plus est en dehors de l’Allemagne.

Les défis colossaux qui attendent Labbadia

Le parcours du Nigeria lors des dernières compétitions internationales a été marqué par des déceptions successives. Après un échec cuisant lors de la CAN 2024 face à la Côte d’Ivoire, le Nigeria a vu ses performances chuter dramatiquement. Cette dégradation s’est accentuée sous la direction de Finidi Georges. Le nouveau sélectionneur fait face à une position précaire dans les qualifications pour le Mondial 2026. Il a un travail immense devant lui : redonner confiance à une équipe qui a perdu son dynamisme et son efficacité.

Les objectifs immédiats : CAN 2025 et Mondial 2026

Labbadia n’aura pas beaucoup de temps pour s’acclimater. Dès le 7 septembre 2024, les Super Eagles entament les éliminatoires de la CAN 2025 avec un match clé contre le Bénin. Quelques jours plus tard, ils affronteront le Rwanda. Ces premiers défis seront déterminants pour mesurer la capacité de Labbadia à redresser l’équipe et à la mener vers des succès futurs. En parallèle, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 restent un objectif prioritaire, mais qui semble pour le moment hors de portée.

Un entraîneur allemand de plus à la tête des Super Eagles

Avec Bruno Labbadia, le Nigeria perpétue une tradition d’entraîneurs allemands à la tête de sa sélection nationale. Avant lui, cinq autres techniciens germaniques ont tenté l’aventure : Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller, Manfred Höner, Berti Vogts, et plus récemment Gernot Rohr. Cependant, le défi qui attend Labbadia est sans doute l’un des plus ardus de cette lignée. Réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué ? Seul l’avenir nous le dira.