Le rêve brisé des jeunes migrants footballeurs en Espagne

Chaque année, des jeunes migrants africains arrivent en Espagne avec le rêve de devenir des stars du football dans un pays où ce sport est une religion. Cependant, un nombre croissant d’entre eux tombent entre les mains de réseaux de trafiquants d’êtres humains. Ce phénomène alarmant a été récemment mis en lumière lors d’une enquête menée par les autorités espagnoles et relayée par nos confrères d’InfoMigrants.

L’Espagne, avec ses clubs de renommée mondiale comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou l’Atletico Madrid, attire de nombreux jeunes talents. Ils viennent notamment du Sénégal, de Guinée, du Nigeria, du Maroc et de Tunisie. Ces jeunes, souvent âgés de seulement 13 ou 14 ans, sont séduits par la promesse de rejoindre des centres de formation prestigieux. Toutefois, leurs rêves se heurtent rapidement à une dure réalité, comme l’explique Juan José M, enquêteur à la police nationale espagnole, spécialisé dans le trafic d’êtres humains et de mineurs en Andalousie. « Nous avons constaté une forte hausse des cas de jeunes exploités et laissés à la rue, en grande précarité« , rapporte-t-il à InfoMigrants.

Le cas de Tidiane

Tidiane, un jeune Guinéen de 17 ans, est un exemple poignant de cette tragique réalité. Contacté alors qu’il jouait dans un club local à Conakry, il a été trompé par des passeurs qui lui promettent une carrière en Espagne. « Ils m’ont amené à Barcelone sous prétexte d’un échange scolaire, mais après des semaines sans école ni entraînement, ils ont exigé plus d’argent, nous laissant sans ressources« , témoigne Tidiane, qui a finalement fui et vécu dans la rue avant d’être secouru par Caritas, une organisation caritative.

Face à ces défis, les initiatives incluent la coordination avec les ligues de football des différentes communautés autonomes espagnoles et les associations dans les grandes villes. Mais cela doit aussi impliquer les petites académies des régions moins peuplées, qui sont également ciblées par ces trafiquants.

Un exemple de réussite : Aboubacar Bassinga

Cependant, il existe des histoires qui contrastent avec ces récits sombres. Aboubacar Bassinga, un jeune Ivoirien, représente un rare mais inspirant exemple de réussite. Arrivé en Espagne en 2020 à l’âge de 14 ans, après une périlleuse traversée de l’Atlantique, Aboubacar a réussi contre toute attente à faire ses débuts avec l’équipe première de l’UD Las Palmas en janvier 2024. Son parcours, de la traversée dangereuse à son succès sur les terrains de football, illustre le potentiel des jeunes migrants lorsqu’ils reçoivent le soutien nécessaire pour exploiter leur talent.

Bien que le chemin vers la réussite comme celui d’Aboubacar soit exceptionnel, il offre un espoir et un modèle à suivre. Toutefois, la sensibilisation et la protection restent cruciales pour prévenir l’exploitation des jeunes talents par des réseaux criminels. En mettant en lumière ces histoires, tant tragiques qu’inspirantes, il est possible d’encourager des pratiques plus sûres et plus éthiques dans le recrutement et la formation de jeunes footballeurs en Espagne.