Lamine Yamal, le prodige du Barca face au racisme en direct

Lamine Yamal, espoir du FC Barcelone, a été la cible d’un commentaire raciste en direct sur la chaîne espagnole Movistar. L’incident s’est produit durant le quart de finale aller de la Ligue des Champions remporté sur le score de 3 buts à 2 par Barcelone contre le PSG.

La belle victoire du FC Barcelone à Paris est assombrie par une polémique raciste. Lorsque Lamine Yamal s’échauffait, German Burgos, commentateur TV et ex-entraîneur adjoint de l’Atlético de Madrid, a tenu des propos déplacés. Il a suggéré que si le football ne réussissait pas à Yamal, il pourrait « se retrouver à un feu rouge ». Une allusion inacceptable à une méthode de mendicité associée à l’immigration. Ce commentaire a déclenché une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux et parmi les professionnels du football. Mais cela remet sur le devant de la scène le racisme récurrent en Espagne.

Né en juillet 2007 à Barcelone, Lamine Yamal est un produit de La Masia, célèbre académie du FC Barcelone. Ses compétences exceptionnelles lui ont permis de se distinguer dès son plus jeune âge, intégrant l’équipe réserve du Barça à seulement 15 ans. En avril 2023, il devient le plus jeune joueur de l’histoire du club à participer à un match officiel de Liga. Puis il se retrouve convoité par l’équipe nationale espagnole, mais aussi par le Maroc et la Guinée équatoriale, les deux autres pays dont il pourrait défendre les couleurs.

Yamal, né en Espagne d’un père marocain et d’une mère équato-guinéenne, possède une triple nationalité qui illustre la diversité et la globalisation du football moderne. Bien que certains au Maroc aient espéré le voir représenter le pays de son père, il a finalement choisi de jouer pour l’Espagne. Il est devenu, malgré lui, le symbole des victimes du racisme dans le football ibérique.

Réactions face au dérapage

Le FC Barcelone, ainsi que la communauté footballistique mondiale, ont fermement condamné les propos de Burgos, les qualifiant de « racistes, xénophobes et absolument inacceptables ». Le club a même annoncé son intention de porter plainte contre Movistar. Burgos a par la suite présenté des excuses, les attribuant à une « blague de mauvais goût » et niant toute intention raciste.

Cette triste affaire a renforcé l’appel à une action concertée contre le racisme dans le sport. Le football, en particulier, continue de lutter contre ce fléau, avec des joueurs d’origine africaine régulièrement confrontés à des insultes et à des discriminations. Cependant, en Espagne, le problème est profondément enraciné.