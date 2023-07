Le Nigeria crée la première surprise de la Coupe du monde féminine de football

Le Nigeria vient de réaliser la première surprise de cette Coupe du monde 2023 de football féminin. Opposées aux Canadiennes, championnes olympiques en titre, les Super Falcons ont obtenu un très bon match nul 0-0 pour leur première rencontre, hier, à Melbourne.

Le Nigeria commence bien sa Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Les Super Falcons ont pu compter sur Chiamaka Nnadozie, leur gardienne de but, pour arrêter un penalty de la capitaine adverse, Christine Sinclair. Le Nigeria arrache ainsi le point du match nul face au Canada.

Une belle performance pour le Nigeria, perturbé lors de la préparation par des soucis sur les primes de matches.

🏴FULL TIME! in Melbourne 📍

Nigeria 🇳🇬 0-0 Canada 🇨🇦

We made a brave start to our ninth campaign on the global stage with a draw against the Olympics champions despite finishing the encounter with 10 players in Melbourne 📍#NGACAN #FIFAWWC #SoarSuperFalcons pic.twitter.com/FZikeh90Sz

— NGSuper_Falcons (@NGSuper_Falcons) July 21, 2023