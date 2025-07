Le Maroc pleure la disparition d’Ahmed Faras, étoile éternelle du football

Mercredi 16 juillet 2025, le Maroc a perdu l’un de ses plus grands sportifs : Ahmed Faras, ancien capitaine des Lions de l’Atlas et Ballon d’Or africain est décédé. À 78 ans, l’enfant prodige de Mohammédia s’est éteint après une longue maladie, entraînant une vague d’émotion à travers le royaume.

Né le 7 décembre 1946 à Mohammédia, Ahmed Faras aura marqué le football national comme nul autre. Attaquant emblématique et numéro 10 naturel, il a porté les couleurs du SC Chabab Mohammédia durant toute sa carrière (1965–1982), devenant le meilleur buteur du club et remportant le championnat en 1980, deux Coupes du Trône (1972, 1975), la Coupe du Maghreb (1973) et la Supercoupe du Maroc (1975).

Un géant du football africain

En 1975, Faras est sacré Ballon d’Or africain, premier Marocain et Arabe à recevoir cette distinction prestigieuse. Un an plus tard, en tant que capitaine, il mène les Lions de l’Atlas à la victoire lors de la CAN 1976 en Éthiopie, décrochant également le titre de meilleur joueur du tournoi.

International marocain de 1966 à 1979, il détient encore aujourd’hui le record du meilleur buteur national avec 36 buts en 94 sélections.

Hommages officiels et populaires

Le Roi Mohammed VI a exprimé ses plus vives condoléances à la famille, au club du Chabab Mohammédia et à l’ensemble de la communauté sportive nationale. Il a salué la mémoire d’un « grand nom du football marocain » et d’un « modèle à suivre pour les générations suivantes ».

Parmi les nombreux témoignages, Glaoua, ancien international et champion d’Afrique 1976, a loué son « humilité et sa gentillesse », tandis que l’artiste Nouamane Lahlou évoquait « un homme qui a hissé haut le drapeau marocain, arabe et amazigh ».

Ahmed Faras laisse un héritage riche : un modèle de fidélité (il n’a jamais quitté son club), une carrière exemplaire et d’innombrables buts marqués pour le club comme pour la sélection.

Paix à son âme.