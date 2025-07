CAN féminine 2025 : les affiches des quarts de finale

La phase de groupes de la CAN féminine 2025 s’est achevée et le tableau des quarts de finale est désormais connu. Du 18 au 19 juillet, huit nations s’affronteront pour décrocher leur ticket vers les demi-finales. Entre favorites confirmées et surprenantes qualifiées, le Maroc vibrera au rythme de ces rencontres à élimination directe.

Le programme des quarts de finale

Vendredi 18 juillet 2025

19h00 (heure française) – Nigeria vs Zambie (Stade de Berkane)

Le choc des invincibles ! Deux équipes qui n’ont concédé aucune défaite lors de la phase de groupes s’affrontent. Les Super Falcons du Nigeria, onze fois championnes d’Afrique, défient les Copper Queens de Zambie dans un duel de titans.

20h00 (heure française) – Maroc vs Mali (Stade Olympique de Rabat)

Les Lionnes de l’Atlas, pays hôte et finalistes malheureuses en 2022, reçoivent les Aigles du Mali devant leur public. Un match où la pression sera immense pour les Marocaines, portées par l’espoir de tout un peuple. Mais le Mali, qualifié au titre des meilleures troisièmes reste sur une défaite 4-0 devant l’Afrique du Sud ne devrait pas être en mesure de résister aux coéquipières de Ghilzane Chebbak.

Samedi 19 juillet 2025

17h00 (heure française) – Algérie vs Ghana (Stade de Berkane)

La révélation contre l’ancienne gloire ! L’Algérie vit un moment historique avec sa première qualification en quarts de finale, tandis que le Ghana tente de retrouver ses lettres de noblesse continentales. Un match ouvert.

20h00 (heure française) – Afrique du Sud vs Sénégal (Stade d’Oujda)

Le champion en titre face aux Lionnes du Sénégal. L’Afrique du Sud, menée par Desiree Ellis, cherche à défendre sa couronne face à une équipe sénégalaise déterminée à créer l’exploit après avoir été dominé en Poule par le Maroc.

Les huit qualifiées : portraits et parcours

Nigeria : La machine bien huilée. Seule équipe avec l’Algérie à n’avoir concédé aucun but, le Nigeria a balayé la Tunisie en ouverture (3-0), battu le Botswana au forceps (1-0), avant d’être muselé par une tenace équipe algérienne (0-0). Avec leur gardienne Chiamaka Nnadozie et l’attaquante Asisat Oshoala, les Super Falcons font figure de grandes favorites.

Zambie : L’équipe qui monte. Invaincues elles aussi, les Copper Queens ont donné du fil à retordre au Maroc (2-2) puis dominé successivement le Sénégal (3-2) ainsi qu’une formation de RDC réduite en infériorité numérique (1-0). Avec Barbra Banda, joueuse africaine de l’année, et Racheal Kundananji, la Zambie peut créer la sensation.

Maroc : L’espoir du pays hôte. Les Lionnes de l’Atlas ont devancé la Zambie au goal average et se sont offertes un quart de finale plus simple. Dirigées par l’Espagnol Jorge Vilda, champion du monde avec l’Espagne, les Marocaines portent les espoirs de tout un royaume.

Algérie : La belle surprise. L’équipe d’Algérie féminine a réalisé un véritable exploit en arrachant sa qualification aux quarts de finale, une première historique pour le football féminin algérien. Les Vertes se sont appuyées sur une solide défense (seconde équipe à garder ses cages inviolées avec le Nigeria).

Afrique du Sud : Qui succédera à l’Afrique du Sud, vainqueur de son premier trophée en 2022 ? Les Banyana Banyana, menées par la sélectionneuse Desiree Ellis, veulent confirmer leur statut de championnes continentales malgré l’absence de leur star Thembi Kgatlana. Elles ont fait forte impression en phase de Poule.

Ghana : retrouver la gloire passée. Les Black Queens, quadruples championnes d’Afrique, traversent une période difficile mais restent une nation respectée du football féminin continental. Leur qualification en tant que meilleure troisième leur offre une chance de retrouver les sommets.

Mali : le Mali, en quête d’une première qualification en demi-finales depuis le passage à 12 équipes, a décroché sa qualification malgré des performances en dents de scie. Les Aigles voudront profiter de cette opportunité historique.

L’outsider dangereux : Les Lionnes avaient atteint les quarts de finale lors de la dernière édition. Qualifiées comme meilleure troisième, les Sénégalaises n’ont rien à perdre face au champion en titre.

Vers des demi-finales de rêve

Les vainqueures de ces quarts de finale se retrouveront en demi-finales les 22 juillet. 18h00 – Demi-finale : Vainqueur Maroc – Mali – Vainqueur Algérie – Ghana au stade Larbi Zaouli (Casablanca) et 21h00 – Demi-finale : Vainqueur nigeria – Zambie – Vainqueur Afrique du sud – Sénégal au Stade olympique (Rabat).

La finale est programmée le 26 juillet au Stade Olympique de Rabat.