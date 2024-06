CAN 2025 : Le report est acté et le Maroc accueillera le tournoi du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026

C’est officiel : la Confédération Africaine de Football (CAF) a acté le report de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, initialement prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Le tournoi se déroulera finalement du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cette décision, prise par le Comité Exécutif de la CAF le 21 juin 2024, vise officiellement à éviter un chevauchement avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, programmée du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.

Un changement de calendrier majeur

Ce changement de calendrier de la CAN était envisagé depuis plusieurs semaines. Si l’hypothèse d’un chevauchement avec la Coupe du Monde des Clubs était évoquée, d’autres expliquaient aussi de décalage par un retard du Maroc dans la mise en place des infrastructures. Finalement, ce report majeur a des implications importantes pour les équipes et les fans. En effet, les joueurs africains évoluant dans les championnats européens devront s’absenter de leurs clubs pendant la période hivernale, ce qui pourrait perturber les compétitions nationales, notamment la Premier Ligue en Angleterre, qui ne s’arrête pas. En outre, les supporters devront adapter leurs plans de voyage et d’hébergement pour assister aux matchs, mais le délai est normalement suffisant.

Des raisons multiples pour ce report

La décision de reporter la CAN 2025 a été prise pour plusieurs raisons. Outre l’évitement d’un conflit de dates avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la CAF a également pris en compte les conditions météorologiques défavorables au Maroc pendant la période estivale. En effet, le mois de juillet au Maroc est souvent très chaud, avec des impacts possibles sur le rythme des matchs.

Enfin, alors que le Maroc va organiser la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, il faut terminer la construction de nombreuses infrastructures. Ce décalage pourrait lui permettre d’être prêt à temps.

Une importance croissante sur la scène internationale

Le tirage au sort est prévu le 4 juillet prochain, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Malgré ce report, la CAF assure que l’objectif premier est de garantir le succès de la CAN 2025 au Maroc. L’instance continentale met tout en œuvre pour minimiser les désagréments causés par ce changement de calendrier et s’engage à offrir aux supporters une expérience unique lors de la compétition.

La Coupe d’Afrique des Nations gagne en importance sur la scène du football international. De plus en plus de joueurs africains brillent dans les plus grands clubs européens, ce qui rehausse le prestige de la compétition. Mais c’est aussi, en contrepartie, ce qui rend plus compliqué leur absence pendant la période de la compétition. Pour les jeunes joueurs ou ceux qui évoluent encore sur le continent, la CAN est désormais considérée comme une vitrine majeure pour les talents africains.