Panique au Maroc : Un possible report de la CAN 2025 inquiète Mohammed VI

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, initialement prévue en Guinée et désormais confiée au Maroc, pourrait être reportée à début 2026. Cette nouvelle, qui suscite une vague de panique et d’inquiétude au Maroc allant jusqu’au Roi, a été annoncée de manière presque officielle. Les raisons évoquées sont multiples et soulignent les défis logistiques et calendaires auxquels le pays est confronté.

Contexte et facteurs déclencheurs

Le motif officiel évoqué de ce possible report est la coïncidence de la CAN 2025 avec la Coupe du Monde des Clubs. La nouvelle formule de ce tournoi, impliquant 32 clubs des cinq continents, se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. La CAN 2025, elle, est prévue du 23 juillet au 21 août 2025.

Veron Mosengo-Omba, secrétaire général de la Confédération Africaine de Football (CAF), a expliqué que tenir la CAN immédiatement après le tournoi interclubs ne serait pas dans l’intérêt des joueurs, qui auront déjà joué toute la saison. Cette superposition de calendriers mettrait une pression excessive sur les athlètes, compromettant leur performance et leur santé. Mais la CAF a immédiatement démenti cette information, désavouant son Secrétaire général. Cependant, pas totalement non plus, puisque l’organe du football africain laisse planer un doute en précisant qu’elle délibèrera et communiquera prochainement sur le sujet.

Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses.

Le Comité Exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025.

La CAF publiera ensuite une déclaration officielle sur le sujet.

Retards dans les Infrastructures au Maroc

L’autre raison possible d’un report serait le retard pris par le Maroc. En effet, des préoccupations persistent concernant la finalisation des infrastructures nécessaires pour accueillir un événement de cette envergure. Des retards dans certains projets de construction de stades et d’infrastructures hôtelières pourraient entraver la capacité du pays à être prêt à temps pour juillet 2025.

Ces défis logistiques ajoutent une couche supplémentaire d’incertitude à la tenue de la CAN 2025 aux dates initialement prévues. Surtout, contrairement à la problématique de la Coupe du Monde des Clubs, les retards dans la préparation incombent directement au Maroc. La responsabilité du Gouvernement de Mohammed VI est alors directement engagée.

Répercussions et inquiétudes des acteurs du football

Les fédérations de football des pays participants surveillent de près la situation. Un report de la CAN 2025 pourrait perturber les calendriers nationaux et la préparation des équipes. Les entraîneurs et les joueurs, qui s’appuient sur des programmes bien définis, pourraient voir leurs plans compromis, nécessitant des ajustements significatifs pour rester compétitifs. En outre, les clubs, notamment européens, ne veulent pas que cela empiète sur leur calendrier national.

Enfin un report de la CAN aurait des répercussions économiques significatives. Ainsi, les sponsors, les diffuseurs et les entreprises locales seraient directement touchés. Les villes hôtes, qui comptent sur l’afflux de visiteurs et les revenus générés par le tourisme sportif, subiraient des pertes financières importantes. Notamment si le report décale la CAN à une période moins propice au tourisme. De plus, les contrats et les partenariats commerciaux pourraient nécessiter des renégociations, ajoutant une complexité administrative.

Un mauvais signal pour la Coupe du Monde 2030

Le Maroc doit également accueillir des matchs de la Coupe du Monde 2030. C’est une responsabilité qui rehausse l’importance de la CAN 2025, vu comme un test grandeur nature. Un report de la CAN enverrait un mauvais signal quant à la capacité du pays à organiser des événements de grande envergure. La communauté internationale du football pourrait percevoir cela comme un signe de manque d’organisation et de moyens. Cela jetterait l’opprobre sur la capacité du Maroc à accueillir la Coupe du Monde 2030 dans des conditions optimales.

Le Royaume Chérifien mise beaucoup sur cette Coupe du Monde, avec même l’ambition d’accueillir la finale dans son futur grand stade de Casablanca. Un projet pharaonique voulu par Mohammed VI, avec la construction de ce qui doit être le deuxième plus grand stade du monde. Mais un report de la CAN 2025 serait un très mauvais signal sur les capacités du pays de mener à bien ce grand projet.

Dans ce contexte, le Maroc doit démontrer sa capacité à surmonter ces obstacles et renforcer sa crédibilité en tant qu’organisateur de la Coupe du Monde 2030. Le contraire serait un désaveu pour Mohammed VI.