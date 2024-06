CAN 2025 : le tirage au sort révèle ses secrets

Le suspens est à son comble pour les amateurs de football africain ! On connaît désormais la date du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025.

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement annoncé la date tant attendue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025. Cet événement important marquera le coup d’envoi de la compétition la plus prestigieuse du continent.

Une date à marquer d’une pierre blanche

Le 4 juillet 2024, les regards seront tournés vers Johannesburg, où se tiendra le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Organisé dans les studios de SuperSport, cet événement débutera à 14h30 heure locale (12h30 GMT, 15h30 au Caire). 48 nations, incluant les quatre vainqueurs du tour préliminaire – Tchad, Eswatini, Liberia et Soudan du Sud – seront réparties en 12 groupes de quatre équipes. Ce tirage au sort déterminera les affrontements qui mèneront les équipes à la phase finale de la CAN 2025.

Les favoris en ligne de mire

Championne en titre, la Côte d’Ivoire sera sous les projecteurs aux côtés d’autres équipes prestigieuses telles que l’Algérie, le Cameroun et l’Égypte. Les fans de football auront également les yeux rivés sur des équipes comme le Ghana, le Nigeria, et le Sénégal, qui aspirent toutes à décrocher leur billet. Le Maroc, pays hôte, est déjà qualifié.

Une compétition féroce en perspective

Le coup d’envoi des éliminatoires est prévu pour septembre 2024, et seules 23 équipes pourront rejoindre le Maroc pour la phase finale. Cette édition de la CAN promet d’être particulièrement disputée, avec des matchs intenses et des retournements de situation spectaculaires. Les équipes devront démontrer leur talent et leur détermination pour espérer participer à la 35e édition de cette grande fête du football africain.

Des négociations en cours pour la date de la phase finale

En parallèle des préparatifs pour les éliminatoires, la CAF travaille encore sur la fixation de la date des phases finales. En raison de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, un report en décembre 2025 est envisagé. Cette situation ajoute une dose supplémentaire de suspense et d’anticipation autour de la compétition.

Un rendez-vous incontournable

La CAN 2025 s’annonce déjà comme un événement incontournable pour tous les passionnés de football. Les légendes de la CAF, les représentants des équipes participantes et les membres du Comité local d’organisation seront présents lors du tirage au sort, soulignant l’importance de ce moment pour le football africain.

Ne manquez pas cette date clé et préparez-vous à vibrer au rythme des matchs qui détermineront les futurs champions de la CAN 2025. L’aventure commence le 4 juillet 2024, à Johannesburg, et chaque instant de cette compétition promet d’être mémorable.