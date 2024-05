Samuel Eto’o Limoge Marc Brys : une nouvelle crise secoue le football camerounais

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot), dirigée par Samuel Eto’o, a officialisé le limogeage du sélectionneur belge Marc Brys. Ce dernier avait été nommé à ce poste, début avril, par le gouvernement camerounais, en opposition avec le choix d’Eto’o.

Un limogeage qui attise les tensions

Cette décision fait suite à un conflit persistant entre la Fecafoot et le gouvernement camerounais concernant le contrôle de l’équipe nationale. La nomination de Marc Brys par le gouvernement camerounais, début avril 2024, avait déjà suscité la controverse. Samuel Eto’o, qui avait publiquement soutenu le maintien de Rigobert Song, son choix pour le poste d’entraîneur, s’était vu désavoué par les autorités camerounaises.

Cette situation avait fait jaillir les divisions au sein du football camerounais et fragilisé la position d’Eto’o à la tête de la Fecafoot. Le limogeage de Marc Brys n’a fait qu’exacerber les tensions entre la Fecafoot et le gouvernement. La Fecafoot a justifié cette décision par des « dysfonctionnements graves » dans la collaboration avec le sélectionneur belge. De son côté, le gouvernement a dénoncé une « violation des statuts » de la Fecafoot et une « atteinte à l’autonomie » de l’instance dirigeante du football camerounais.

Coup dur pour l’équipe nationale du Cameroun

Ce nouveau rebondissement dans la saga du poste d’entraîneur des Lions Indomptables intervient à un moment où l’équipe nationale camerounaise a besoin beaucoup de de concentration. En effet, elle doit se préparer pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2026. Dès lors, il est évident que le limogeage de Brys risque de perturber la préparation de l’équipe et de fragiliser le moral des joueurs.

La situation actuelle du football camerounais est préoccupante. Les tensions entre la Fecafoot et le gouvernement semblent loin d’être apaisées, et le limogeage de Marc Brys ne fait qu’aggraver la crise. Le limogeage de Marc Brys par Samuel Eto’o est un nouvel épisode d’une crise qui secoue le football camerounais depuis plusieurs mois. Une situation qui fragilise la position de Samuel Eto’o à la tête de la Fecafoot.