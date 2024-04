Cameroun : le torchon brule entre Samuel Eto’o et le Ministère des Sports

Le football camerounais est secoué par une nouvelle polémique. Le Ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) s’opposent sur la nomination du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Samuel Eto’o met tout son poids dans la balance.

Le football camerounais traverse une période turbulente, marquée par un désaccord profond entre la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), présidée par Samuel Eto’o, et le Ministère des Sports. Au cœur de cette controverse, la nomination

du Belge Marc Brys à la tête des Lions Indomptables. Son choix par le Ministère des Sports cristallise les tensions et met en évidence les défis de gouvernance au sein du sport le plus populaire du pays.

La querelle autour de la nomination du sélectionneur

Le Ministère des Sports a jeté un pavé dans la mare en nommant le Belge Marc Brys à la tête de l’équipe nationale, prenant de court la FECAFOOT qui considère cette décision comme une ingérence directe dans ses prérogatives. En effet, Brys ne fait pas partie de la liste restreinte de trois sélectionneurs proposés par la FECAFOOT au Ministère des Sports le 12 mars dernier qui comprenait Hervé Renard, Fabio Cannavaro et José Peseiro.

Le limogeage de Rigobert Song et la nomination de Brys sans le consentement de la FECAFOOT ont déclenché une tempête médiatique, Samuel Eto’o, figure emblématique du football camerounais et président de la FECAFOOT, montant au créneau pour défendre l’autonomie de son institution. Le président de la FECAFOOT, a même qualifié cette ingérence d’« inacceptable » et de « violation flagrante des textes de la FIFA » .

Samuel Eto’o : Une légende au cœur du débat

Samuel Eto’o, au-delà de sa casquette de président de la FECAFOOT, est une légende vivante du football. Avec une carrière riche et fructueuse qui a fait de lui le joueur africain le plus riche de son époque, Eto’o s’est illustré dans les plus grands clubs européens. De Barcelone à l’Inter Milan, en passant par Chelsea il a marqué le football mondial. Son palmarès est impressionnant : multiples titres de champion, victoires en Ligue des Champions, sans oublier ses performances avec les Lions Indomptables, avec qui il a remporté deux Coupes d’Afrique des Nations et une médaille d’or olympique. Sa transition de joueur à dirigeant n’a pas été des plus simples, mais Eto’o a rapidement démontré une volonté de réformer le football camerounais, en luttant notamment contre l’ingérence politique et en œuvrant pour une meilleure gestion.

Vers une résolution de la crise ?

Le bras de fer entre la FECAFOOT et le Ministère des Sports met en jeu l’avenir du football camerounais. Les supporters des Lions Indomptables, symbole de fierté nationale, espèrent une issue rapide et positive à cette crise. La capacité de Samuel Eto’o à naviguer dans ces eaux troubles, fort de son expérience et de son autorité dans le monde du football, pourrait être déterminante dans la recherche d’un compromis. L’objectif étant de préserver l’intérêt supérieur du football camerounais et de garantir sa compétitivité sur la scène internationale.

Mais le fossé parait difficile à combler, le gouvernement camerounais ayant réaffirmé son soutien à Marc Brys, soulignant son expérience et ses compétences. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a déclaré que le choix de Brys était « le fruit d’une réflexion approfondie » et qu’il était « l’homme de la situation » pour mener les Lions Indomptables vers de nouveaux succès.

La situation est actuellement dans l’impasse. La FECAFOOT a menacé de porter l’affaire devant la FIFA si le gouvernement ne modifiait pas sa décision.