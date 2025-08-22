Madagascar en demi-finales : les Barea éliminent le Kenya aux tirs au but du CHAN

Madagascar a créé l’exploit ce vendredi 22 août 2025 en éliminant le Kenya, pays hôte du CHAN 2025, lors d’un quart de finale haletant qui s’est soldé par une victoire 4-3 aux tirs au but, après un match nul 1-1 au terme des prolongations.

Dans l’antre du Safaricom Stadium Kasarani de Nairobi, devant un public totalement acquis aux Harambee Stars, les Barea ont une nouvelle fois démontré leur mental d’acier pour se qualifier pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations, répétant leur performance de l’édition précédente où ils avaient décroché la médaille de bronze.

Un match à rebondissements

La rencontre a débuté sous les meilleurs auspices pour l’équipe dirigée par Benni McCarthy qui a eu une première occasion dès la 3e minute de jeu et a globalement dominé les 45 premières minutes. Le Kenya a ouvert le score juste au retour de la pause par l’intermédiaire du défenseur central Alphonce Omija, qui a repris d’un puissant coup de tête un coup franc parfaitement tiré par Boniface Muchiri depuis la droite (1-0, 48e).

L’euphorie kényane a failli redoubler trois minutes plus tard lorsque Ryan Ogam a trouvé le chemin des filets. Cependant, fausse joie pour le sélectionneur sud-africain des Harambee Stars, puisque le but était invalidé pour une faute d’un coéquipier sur l’action (51e).

Les protégés de Rôrô Rakotondrabe n’ont pas tardé à réagir. Madagascar égalisait peu après l’heure de jeu, remettant les compteurs à zéro et relançant totalement la partie dans cette enceinte de Nairobi.

L’épreuve des tirs au but fatale au Kenya

Aucune des deux équipes n’ayant réussi à faire la différence durant les prolongations, le sort de cette qualification s’est joué lors de la première séance de tirs au but de ce CHAN 2025. C’est là que l’expérience malgache a fait la différence. Le gardien emblématique de Madagascar, Michel « Toldo » Ramandimbisoa, encore décisif dans cette compétition après ses arrêts cruciaux contre le Burkina Faso en phase de groupes, s’est mué en héros de cette soirée. Toldo repoussait le tir de Mike Kibwage avant qu’Omija ne manque la balle de match en expédiant son tir à côté.

Madagascar s’impose donc 3 tirs au buts à 4 et se hisse pour la deuxième fois consécutive en demi-finales parès sa troisième place lors du CHAN 2022 en Algérie.

Un parcours exemplaire pour les Barea

Cette qualification en demi-finales récompense un parcours admirable des Malgaches dans ce CHAN 2025. Après un début de compétition poussif avec un match nul 0-0 contre la Mauritanie et une défaite 2-1 face à la Tanzanie, Madagascar avait su rebondir au moment crucial.

La victoire décisive 2-1 contre le Burkina Faso lors de la dernière journée des phases de groupes avait permis aux Barea de décrocher leur qualification pour les quarts de finale, devançant de justesse la Mauritanie à la différence de buts dans le groupe B.

Pour Madagascar, cette nouvelle qualification en demi-finales confirme que la troisième place obtenue lors de l’édition précédente en Algérie n’était pas un coup de chance. Les Barea, dirigés avec brio par Rôrô Rakotondrabe, prouvent qu’ils comptent désormais parmi les nations montantes du football africain.

La Grande Île peut désormais rêver d’un nouveau podium continental, voire mieux, dans cette compétition qui met à l’honneur les talents locaux du football africain.