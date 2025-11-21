Achraf Hakimi, l’étoile du Maroc : retour sur un sacre attendu depuis 1998

Le 19 novembre dernier à Rabat, Achraf Hakimi a mis fin à une attente de vingt-sept ans pour le football marocain. En recevant le trophée de Meilleur Joueur Africain de l’année 2025, le latéral du PSG devient le premier Marocain à décrocher cette prestigieuse distinction depuis Mustapha Hadji en 1998. L’émotion était palpable dans la capitale, portée par les mots forts d’un champion décidé à rendre hommage à toute une nation.

Arrivé sur scène en trottinette électrique, cheville toujours immobilisée après une grave blessure face au Bayern Munich, Hakimi a livré un discours chargé d’émotion. Il a immédiatement dédié son sacre aux enfants du Maroc et à toutes celles et ceux qui l’ont soutenu sur son parcours. Sur scène, il a déclaré : « Cette récompense n’est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous les enfants marocains qui rêvent d’être un jour à ma place, ainsi qu’à tous ceux qui ont cru en moi. »

Tout au long de son allocution, le vice-capitaine du PSG n’a eu de cesse de rappeler son attachement à ses racines, lui qui est né à Madrid, évoquant l’importance de son pays natal et l’inspiration qu’il souhaite transmettre à la jeunesse. Les références à l’identité marocaine ont résonné dans une salle conquise, réunie à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat.

Salut à Mohammed VI et aux Marocains

La portée patriotique de ce sacre a été renforcée par un salut appuyé au Roi ainsi qu’au peuple marocain, dont Hakimi a souligné le soutien indéfectible. Remerciant les efforts consentis pour le développement du football national, il a conclu son intervention par une déclaration d’amour à sa nation : « Je suis fier de mon identité marocaine. Vive le Maroc ! » La foule enthousiaste lors de la remise du trophée, donne à ce moment une ampleur particulière, témoignage vivant d’un pays tout entier rassemblé derrière son champion.

La consécration d’Hakimi s’inscrit aussi dans une actualité euphorique pour le sport marocain, dont la saison historique a été saluée unanimement et qui a vu aussi le sacre de Ghizlane Chebbak sacrée Joueuse Africaine de l’Année. Beaucoup ont rappelé le parcours remarquable du défenseur, avec 11 buts et 17 passes décisives en 55 matchs, ainsi qu’un palmarès inégalé avec le PSG (Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions). Sa régularité et son influence sur les terrains, même en phase de rééducation, ont marqué les esprits.

Une CAN attendue depuis 1976

À l’aube de la Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc accueillera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Hakimi a pris date avec les ambitions collectives : « Ce trophée est aussi pour mes partenaires, et j’espère que nous ramènerons encore un plus grand titre. » Ce vœu, partagé par tous les supporters, porte l’espoir de voir le Maroc renouer avec la CAN, un trophée attendu depuis 1976.

La veille du sacre, son sélectionneur avait prédit que ce Ballon d’Or africain était « celui du cœur » pour tout un peuple, et la scène de liesse générée à Rabat après l’annonce officielle a confirmé la dimension nationale de cet accomplissement.

Une presse marocaine unanime

La presse nationale n’a pas tardé à célébrer ce moment historique. Médias24 titre sur « Achraf Hakimi, Ballon d’or africain », rappelant qu’il était « Injustement classé 6e au Ballon d’or France Football » et que sa saison 2024-2025 a finalement été « reconnue à sa juste valeur ».

Le site LeSiteinfo met en avant les « mots forts d’Achraf Hakimi après son sacre », tandis que Femmes du Maroc souligne la portée symbolique de cette victoire : « Avec ce Ballon d’Or africain, Achraf Hakimi inscrit avec force son nom dans l’histoire du football continental », notant que « la nouvelle ère du football africain parle, plus que jamais, marocain ».

Et les voisins de La Gazette du Fennec évoque un sacre « amplement mérité », rappelant les statistiques impressionnantes du latéral : 11 buts et 17 passes décisives en 55 matchs, ainsi qu’un palmarès exceptionnel avec le PSG (Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions).

Le Maroc et le PSG fêtent leur idole

Vingt-sept ans après Mustapha Hadji, le football marocain retrouve enfin son étoile africaine. Mais ce sacre dépasse le cadre purement sportif pour devenir un moment de fierté nationale. Comme l’a résumé le joueur : « Atteindre ce que je suis aujourd’hui n’a pas été facile, mais grâce au soutien de mon pays, j’ai pu décrocher ce prix. »

Avec ce trophée individuel en poche et une CAN à domicile qui se profile, Achraf Hakimi incarne plus que jamais les espoirs d’une nation. Ce Ballon d’Or africain apparaît désormais comme une étape vers de nouveaux sommets pour le football marocain, à la hauteur des rêves de tout un peuple.

« Recevoir le trophée de Meilleur Joueur Africain de l’Année 2025 est un immense honneur. Être reconnu sur mon continent représente quelque chose de très spécial pour moi. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff et tout le Paris Saint-Germain, ainsi que la Fédération Royale Marocaine de Football et le peuple marocain qui me soutiennent chaque jour. » conclue le joueur, le Golden Lion.