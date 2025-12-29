Égypte et Afrique du Sud  au rendez-vous dans le groupe B de la CAN 2025

Sans véritable surprise, le groupe B de la CAN 2025 a rendu son verdict : l’Égypte et l’Afrique du Sud valident leur billet pour les huitièmes. Les Pharaons ont géré, déjà assurés de la première place avant leur dernier match, tandis que les Bafana Bafana ont dû s’arracher jusqu’au bout pour sécuriser une victoire aussi précieuse que spectaculaire.

L’Égypte en gestion, mission accomplie

Déjà lancée idéalement par deux succès, dont le choc remporté contre l’Afrique du Sudchoc remporté contre l’Afrique du Sud (1-0) grâce à un penalty transformé par Mohamed Salah (45e), l’Égypte a officiellement verrouillé la tête du groupe.

Pour sa troisième sortie, Hossam Hassan a largement fait tourner (Salah et Marmoush sur le banc) et les Pharaons ont concédé un nul sans but contre une Angola pourtant sous pression (0-0). Un point suffisant pour finir premiers, sans se découvrir inutilement.

L’Afrique du Sud s’arrache dans un match à rebondissements

Derrière, la qualification s’est jouée au forceps. L’Afrique du Sud a fini le travail en battant le Zimbabwe 3-2 à MarrakechMarrakech, au terme d’un scénario renversant : ouverture du score dès la 7e minute (frappe de Tshepang Moremi déviée), égalisation de Tawanda Maswanhise (19e), avantage sud-africain repris par Lyle Foster (50e), nouveau retour zimbabwéen sur un but contre son camp (74e), avant le penalty libérateur d’Oswin Appollis.

Résultat : l’Afrique du Sud termine deuxième et accompagne l’Égypte au tour suivant, pendant que l’Angola reste en ballottage défavorable et que le Zimbabwe sort de la compétition.

Projection : des huitièmes ouverts

L’Égypte (1re) affrontera un « meilleur troisième » le 5 janvier, un adversaire théoriquement abordable. L’Afrique du Sud, elle, héritera du deuxième du groupe F le 4 janvier : un duel potentiellement corsé, car la Côte d’Ivoire et le Cameroun sont au coude-à-coude dans cette poule après deux journées.