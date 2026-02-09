Égypte–Somalie : le Caire réaffirme son soutien à l’unité territoriale face aux tensions autour du Somaliland

L’Égypte a réaffirmé son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie lors d’une rencontre entre les présidents Abdel Fattah al-Sissi et Hassan Sheikh Mohamud au Caire. Cette visite intervient dans un contexte régional tendu, marqué par la reconnaissance du Somaliland par Israël et par la montée des enjeux sécuritaires dans la Corne de l’Afrique. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique et leur coordination militaire.

La stabilité de la mer Rouge et la lutte contre le terrorisme ont dominé les discussions.

Le Caire réaffirme son soutien à l’unité de la Somalie

Lors d’une conférence de presse conjointe, Abdel Fattah al-Sissi a insisté sur le soutien « indéfectible » de l’Égypte à l’unité territoriale de la Somalie. Il a rejeté toute reconnaissance d’une partie du territoire somalien. Une telle décisions, selon lui, violerait la Charte des Nations unies et constituerait un précédent dangereux pour la stabilité régionale. Cette prise de position intervient après la reconnaissance du Somaliland par Israël, décision vivement critiquée par Mogadiscio et ses alliés.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a, de son côté, salué la coopération croissante avec l’Égypte. Les deux chefs d’État ont évoqué la responsabilité des États riverains dans la sécurité de la mer Rouge et du golfe d’Aden, zones stratégiques pour le commerce mondial et la sécurité maritime.

Coopération militaire et sécuritaire renforcée

La rencontre s’inscrit dans la dynamique du partenariat stratégique signé en janvier 2025 entre les deux pays. L’Égypte participe désormais à la Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM), qui appuie les institutions somaliennes, protège les infrastructures clés et soutient l’armée dans la lutte contre les groupes armés.

Le Caire a également déployé des forces limitées en Somalie à la demande de Mogadiscio dans le cadre d’accords de défense conclus fin 2024 et début 2025. Ces accords couvrent la formation, le conseil militaire et l’assistance opérationnelle. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme, un enjeu central pour les deux pays.

Des relations bilatérales élargies au-delà de la sécurité

Au-delà du volet militaire, l’Égypte et la Somalie souhaitent approfondir leur coopération économique, éducative et sanitaire. Les deux gouvernements ont évoqué le développement des échanges commerciaux, la valorisation des liaisons aériennes et maritimes ainsi que l’envoi prochain d’une caravane médicale égyptienne en Somalie.

Les relations bilatérales se sont déjà traduites par des avancées concrètes. Une liaison aérienne directe relie Le Caire et Mogadiscio depuis septembre 2024, tandis que les détenteurs de passeports diplomatiques bénéficient désormais d’une exemption de visa. Le nombre de bourses accordées aux étudiants somaliens dans les institutions égyptiennes, notamment à l’université Al-Azhar, a également augmenté.

La Corne de l’Afrique au cœur des préoccupations régionales

Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la Corne de l’Afrique et en mer Rouge. L’Égypte estime que toute atteinte à l’intégrité territoriale des États de la région pourrait aggraver les tensions et compromettre les efforts de stabilisation.

En réaffirmant son soutien à la Somalie, Le Caire entend consolider son rôle dans la sécurité régionale et renforcer son influence dans une zone stratégique pour les routes commerciales internationales. Les deux pays ont ainsi affiché leur volonté commune de coordonner leurs efforts pour préserver la stabilité et la sécurité dans la Corne de l’Afrique.