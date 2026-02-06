Somalie : la Turquie intensifie son soutien militaire face à la menace d’Al-Shabab

La Turquie renforce son appui militaire à la Somalie dans un contexte de recrudescence des attaques du groupe jihadiste Al-Shabab. Des moyens aériens et terrestres supplémentaires ont été déployés pour soutenir les forces somaliennes. Cette coopération sécuritaire s’accompagne d’accords économiques et maritimes stratégiques.

Elle confirme la place centrale d’Ankara parmi les partenaires internationaux de Mogadiscio.

Une coopération militaire renforcée contre Al-Shabab

La Turquie a décidé d’augmenter son soutien militaire à la Somalie, notamment sur les plans aérien et terrestre. Cette assistance comprend des formations, du conseil stratégique et un renforcement des effectifs dans le cadre de la force opérationnelle somalo-turque.

Cette aide intervient alors que la Somalie fait face à une nouvelle vague d’attaques menées par Al-Shabab. Le groupe affilié à Al-Qaïda multiplie les attentats, les assassinats ciblés et les attaques complexes, en particulier à Mogadiscio et dans ses environs.

Malgré plus d’une décennie d’opérations militaires menées avec l’appui de partenaires internationaux, l’organisation conserve une forte capacité de nuisance.Ankara apparaît aujourd’hui comme l’un des alliés sécuritaires les plus proches de la Somalie. La Turquie gère déjà une importante base d’entraînement militaire à Mogadiscio et participe activement au renforcement de l’armée nationale somalienne.

Des avions de combat turcs déployés à Mogadiscio

Fin janvier 2026, la présence d’avions de combat turcs F-16 à l’aéroport de Mogadiscio a été confirmée par des images satellites. Trois appareils auraient été stationnés sur place, accompagnés de nouveaux hangars construits pour accueillir ces jets.

Ce déploiement s’inscrit dans la stratégie d’Ankara visant à soutenir ses alliés face aux menaces sécuritaires. Les F-16 viennent compléter les opérations de drones turcs déjà utilisées contre les combattants d’Al-Shabab ces derniers mois.

Au-delà de la lutte antiterroriste, cette présence militaire répond aussi à des intérêts stratégiques plus larges. La Turquie envisagerait notamment des projets énergétiques et technologiques en Somalie, dont une plateforme pétrolière offshore et une base spatiale. La sécurisation du territoire devient ainsi un enjeu central pour Ankara.

Une coopération qui dépasse le cadre sécuritaire

Le partenariat entre les deux pays ne se limite pas au domaine militaire. La Somalie et la Turquie ont récemment signé un accord de coopération maritime destiné à moderniser les services portuaires et à renforcer le commerce maritime. Ce texte prévoit également le partage d’expertise, la reconnaissance mutuelle des certificats maritimes et l’amélioration du trafic portuaire. Les autorités somaliennes y voient une étape importante pour intégrer le pays au système maritime international et soutenir son développement économique. Depuis 2011, la coopération bilatérale s’est étendue à de nombreux secteurs, notamment l’éducation, la santé, les infrastructures et le développement.

Un partenariat stratégique de long terme

La montée en puissance de la présence turque en Somalie démontre l’évolution de la politique étrangère d’Ankara en Afrique. En combinant soutien militaire, investissements économiques et coopération institutionnelle, la Turquie cherche à consolider son influence dans la région de la Corne de l’Afrique.

Pour Mogadiscio, ce partenariat constitue un levier important pour renforcer la sécurité nationale et accompagner la reconstruction du pays. Face à la persistance de la menace jihadiste, la coopération entre les deux pays devrait continuer de se renforcer dans les mois à venir.