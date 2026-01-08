Somalie : Washington coupe les vivres au gouvernement de Mogadiscio

Les États-Unis ont annoncé, ce mercredi, la suspension immédiate de l’ensemble de leur aide à la Somalie. Washington accuse des responsables du gouvernement fédéral de Mogadiscio d’avoir détourné des ressources humanitaires destinées aux populations les plus vulnérables. Cette décision intervient à un moment critique pour la Corne de l’Afrique, où la Somalie reste largement dépendante de l’assistance internationale pour sa survie institutionnelle.

Le département d’État américain a frappé un grand coup ce mercredi en annonçant la suspension immédiate de « tous les programmes d’assistance » destinés à la Somalie. Cette décision radicale intervient après des révélations accablantes concernant le détournement de l’aide humanitaire internationale. Washington accuse directement des responsables gouvernementaux somaliens d’avoir orchestré le pillage de ressources vitales, plongeant les relations entre les deux pays dans une crise sans précédent au moment où la Corne de l’Afrique traverse une période de turbulences géopolitiques majeures.

Le scandale des 76 tonnes de nourriture saisies

À l’origine de cette rupture brutale, les services de renseignement et le département d’État pointent du doigt une opération de sabotage d’une ampleur inédite. Des responsables somaliens auraient fait détruire un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) financé par les États-Unis, avant de saisir illégalement 76 tonnes de denrées alimentaires.

Ce stock était initialement destiné aux populations les plus vulnérables du pays, déjà durement touchées par près de 35 ans de chaos et d’insécurité. Pour l’administration Trump, qui prône une « politique de tolérance zéro » face au gaspillage et à la corruption, cet incident constitue une ligne rouge franchie par les autorités de Mogadiscio.

Un contexte migratoire et politique sous haute tension

Cette suspension de l’aide n’est pas un événement isolé, mais s’inscrit dans un durcissement global de la politique américaine envers la Somalie. Ces derniers mois, le président Donald Trump a multiplié les critiques acerbes, qualifiant le pays de « pourri » et ciblant directement la diaspora somalienne établie dans le Minnesota.

Cette hostilité s’est traduite sur le sol américain par une vague d’expulsions et des raids massifs de la police de l’immigration (ICE). Le gel de l’assistance financière apparaît ainsi comme le volet extérieur d’une stratégie de pression maximale visant un gouvernement somalien jugé incapable de garantir l’intégrité de l’aide reçue.

Le dossier du Somaliland comme nouveau point de rupture

Au-delà de la question humanitaire, les tensions se cristallisent sur le plan diplomatique. Washington a récemment salué la reconnaissance officielle du Somaliland par Israël, une démarche que Mogadiscio dénonce comme une « attaque délibérée » contre sa souveraineté.

En se rapprochant de la république autoproclamée, stratégiquement située sur le golfe d’Aden, les États-Unis et Israël isolent davantage le gouvernement fédéral somalien. Cette nouvelle alliance régionale exacerbe les tensions, d’autant que les insurgés shebab ont déjà promis de s’opposer par la force à toute présence israélienne dans la zone.

Une survie menacée pour le gouvernement fédéral

Pour la Somalie, cette sanction américaine est un coup de massue. Le pays, classé parmi les moins avancés au monde, dépend quasi exclusivement de l’aide extérieure pour son fonctionnement institutionnel et surtout pour son effort de guerre contre les terroristes liés à Al-Qaïda.

Le département d’État a précisé que la reprise de l’aide dépendrait désormais de mesures concrètes et transparentes prises par Mogadiscio pour sanctionner les responsables des détournements. En attendant, un audit exhaustif est en cours pour s’assurer qu’aucun dollar américain ne bénéficie, même indirectement, aux autorités fédérales actuelles.