La Somalie indignée par les propos ouvertement racistes de Donald Trump

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Trump Afrique Visa
Trump Afrique Visa

Les propos ouvertement racistes de Donald Trump visant les immigrés somaliens ont provoqué une indignation massive à Mogadiscio. La Somalie dénonce une stigmatisation inacceptable de sa diaspora.

Les récentes déclarations du président américain Donald Trump ont provoqué une onde de choc en Somalie. Lors d’une réunion à la Maison-Blanche ce mardi 2 décembre, le président s’est violemment attaqué aux immigrés somaliens vivant aux États-Unis, les qualifiant d’« ordures » indésirables, affirmant qu’ils « ne font rien d’autre que se plaindre » et qu’ils ne contribuent à rien. Ces propos, jugés ouvertement racistes et d’une rare virulence par le New York Times, ont soulevé une indignation générale à Mogadiscio.

Une diatribe xénophobe et décomplexée

La diatribe du président Trump s’inscrit dans une politique migratoire xénophobe. Elle coïncide avec le lancement d’une nouvelle opération de la police fédérale de l’immigration (ICE) visant spécifiquement la communauté somalienne dans la région de Minneapolis et Saint Paul, dans le Minnesota, où elle est fortement implantée.

Donald Trump, coutumier des propos injurieux envers les personnes noires et originaires de pays africains, a déclaré devant son cabinet : « Ceux qui viennent de l’enfer et qui se plaignent, qui ne font rien d’autre que râler, on n’en veut pas dans notre pays. Qu’ils repartent d’où ils viennent et arrangent les choses là-bas. » Cette sortie a été accueillie par l’approbation visible de son vice-président, J. D. Vance.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Quand Donald Trump ravive la vieille rhétorique du mépris envers l’Afrique

La colère et la déception à Mogadiscio

Dans la capitale somalienne, l’indignation est générale. Habitants et membres de la société civile peinent à croire à la violence du discours présidentiel américain et s’inquiètent du climat de stigmatisation croissant. Omar Hussein, un résident de Mogadiscio, a tenu à défendre l’honneur de ses compatriotes : « Les Somaliens sont des gens travailleurs et dévoués, et l’image qu’il dépeint de nous est tout simplement fausse. […] Les Somaliens qui vivent aux États-Unis ont beaucoup contribué au progrès de ce pays. »

Au-delà de la colère contre Donald Trump, plusieurs voix dénoncent l’absence de réaction des autorités somaliennes. Abdurahman Moral a exprimé son exaspération : « Trump insulte quotidiennement les Somaliens, nous traitant d’ordures et utilisant d’autres termes péjoratifs que nous ne pouvons plus tolérer. Nos dirigeants auraient dû réagir à ses propos. »

Les propos du président américain n’ont pas épargné la députée démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, elle-même réfugiée et originaire de Somalie. Régulièrement prise pour cible par Donald Trump, la parlementaire a répliqué dans un message publié sur X, jugeant « effrayante » l’obsession du président à son égard. Cet incident rappelle que la communauté somalienne aux États-Unis reste une cible privilégiée des discours anti-immigration.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Trump menace le Nigeria

US-Nigeria : les visas américains restreints pour des violences contre les chrétiens

Washington a annoncé de nouvelles restrictions de visas visant des ressortissants nigérians accusés d’implication dans des violences contre les chrétiens. Cette mesure, présentée comme...
Donald Trump

Quand Donald Trump ravive la vieille rhétorique du mépris envers l’Afrique

Les propos de Donald Trump contre la Somalie ont marqué un nouveau sommet dans une longue série de dérapages verbaux visant les pays africains....
Hassan II et Jane Benzaquen dans un montage photographique fourni par la famille à El Independiente

Affaire Jane Benzaquen : la « fille cachée » de Hassan II déplace son combat judiciaire aux États-Unis

Après plusieurs revers devant la justice belge, Jane Benzaquen, Belgo-israélienne qui affirme être la fille cachée du roi Hassan II, vient de saisir la...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025