US-Nigeria : les visas américains restreints pour des violences contre les chrétiens

Washington a annoncé de nouvelles restrictions de visas visant des ressortissants nigérians accusés d’implication dans des violences contre les chrétiens. Cette mesure, présentée comme une réponse à des violations de la liberté de religion, renforce la pression diplomatique sur Abuja. Elle intervient dans un climat déjà tendu, marqué par les débats autour de la sécurité et des droits fondamentaux au Nigeria.

Les autorités américaines assurent vouloir cibler uniquement les responsables présumés de ces exactions.

Une mesure pour « violations de la liberté de religion »

Cette restriction vise spécifiquement les personnes qui ont « ordonné, autorisé, particulièrement soutenu, participé à ou commis des violations de la liberté de religion », a expliqué Marco Rubio dans son communiqué.

La mesure est présentée comme une réponse aux « tueries et violences contre les chrétiens perpétrées par des islamistes radicaux, des milices de l’ethnie fulani [Peuls] et d’autres groupes violents au Nigeria et au-delà ». L’administration américaine entend ainsi sanctionner de manière ciblée les responsables présumés de ces violences.

Contexte de tensions et menaces d’intervention

Cette décision intervient après que l’ancien président Donald Trump a menacé, le mois dernier, d’intervenir militairement au Nigeria en raison de ces allégations, des menaces qu’Abuja a fermement niées. Depuis, les responsables américains ont opté pour des moyens d’action moins radicaux, tels que les sanctions ciblées et le renforcement de la coopération militaire.

Le gouvernement nigérian affirme d’ailleurs être en pourparlers avec Washington au sujet de la coopération en matière de sécurité, et une délégation nigériane s’est récemment rendue dans la capitale américaine.

Un pays divisé où les attaques ne sont pas toujours religieuses

Le Nigeria est divisé de manière à peu près égale entre un sud à majorité chrétienne et un nord à majorité musulmane. Il est le terrain de nombreux conflits violents, mais les attaques ne sont pas toujours motivées par des raisons religieuses.

Dans de nombreux cas, notamment dans la moitié nord du pays, les lieux de culte (églises et mosquées) sont fréquemment ciblés par des gangs armés dont le principal objectif est le pillage des biens des fidèles, sans distinction de religion. Les nouvelles restrictions de visas de Washington visent cependant à cibler spécifiquement les auteurs de violences perçues comme portant atteinte à la liberté de religion.