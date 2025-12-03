Vague de kidnappings : le ministre nigérian de la Défense démissionne

Alors que le Nigeria est confronté à une crise sécuritaire majeure, marquée par l’enlèvement de centaines de personnes, le ministre de la Défense, Mohammed Badaru Abubakar, a démissionné de ses fonctions ce lundi. Officiellement, la présidence nigériane a invoqué des « raisons de santé » pour justifier le départ immédiat de M. Abubakar, qui occupait ce poste depuis août 2023.

Cependant, cette démission survient dans un contexte de forte pression sécuritaire, quelques jours seulement après que le président Bola Tinubu ait déclaré l’« état d’urgence sécuritaire » à l’échelle nationale.

Une sécurité nationale sous pression

La situation sécuritaire au Nigeria a atteint un niveau critique ces dernières semaines. Plus de 400 personnes, principalement des écoliers, ont été enlevées au cours des quinze derniers jours. L’incident le plus marquant a eu lieu dans l’État du Niger, où plus de 300 jeunes et 12 professeurs ont été kidnappés au sein de l’école Saint Mary à Papiri, le 21 novembre.

Face à cette vague d’attaques, le président Tinubu a annoncé un plan d’urgence qui inclue le déploiement de 20 000 policiers supplémentaires et un renforcement de la surveillance des écoles et des lieux de culte. La crise attire également l’attention internationale, avec des élus républicains américains qui dénoncent la passivité des autorités. Le président nigérian a d’ailleurs renoncé récemment à se rendre au G20 pour se concentrer sur la gestion de cette crise interne.

Changements et spéculations à la tête de la Défense

Si les « raisons de santé » ont été avancées par le porte-parole présidentiel Bayo Onanuga, le moment de cette démission soulève des questions quant à la véritable nature du départ de Mohammed Badaru Abubakar. La fébrilité de l’exécutif est palpable, d’autant plus que l’ancien chef des armées, le général Christopher Musa, a été aperçu au palais présidentiel d’Aso Rock, quelques heures avant l’annonce du ministre. Le général Musa avait lui-même été relevé de ses fonctions fin octobre.

Ce remaniement surprise en pleine urgence sécuritaire témoigne des difficultés rencontrées par l’administration Tinubu pour contenir les groupes armés responsables des enlèvements. Le président nigérian, qui est fortement sous pression pour juguler la crise, devrait annoncer le nom du nouveau ministre de la Défense dans le courant de la semaine. Le défi pour le futur responsable sera immense : rétablir la confiance et l’autorité de l’État pour garantir la sécurité des citoyens.