Le Cameroun limoge son sélectionneur à l’approche de la CAN

À vingt jours du début de la CAN au Maroc, la Fecafoot a brutalement mis fin au contrat du sélectionneur Marc Brys. Cette décision intervient après des mois de tensions ouvertes entre le technicien belge et l’instance dirigée par Samuel Eto’o. La nomination de l’entraîneur camerounais David Pagou vise à apaiser le climat autour des Lions indomptables.

Mais ce changement de dernière minute pourrait raviver les fractures au sein du football camerounais.

Un conflit ouvert et persistant

L’éviction de Marc Brys, arrivé en avril 2024, n’est pas une surprise pour les observateurs avertis. Le technicien belge était en conflit ouvert et persistant avec la Fecafoot et son président, Samuel Eto’o, récemment réélu. Le différend remontait à l’arrivée de Brys, nommé par le ministère des Sports sans l’accord initial de la fédération. Cette situation a créé une fracture institutionnelle.

Ces tensions se sont manifestées publiquement par des altercations filmées, notamment une invective avec un représentant du ministre des Sports et une autre avec Samuel Eto’o lui-même. Malgré une accalmie en octobre 2024, qui avait vu le ministère et la fédération s’accorder pour le maintenir à son poste avec des techniciens locaux adjoints, le malaise n’a jamais été réellement résorbé. Samuel Eto’o avait d’ailleurs récemment martelé qu’« Aucun joueur, aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun », pour cibler implicitement le sélectionneur.

Onze griefs et un « climat serein » recherché

Réunie en comité d’urgence, la Fecafoot a justifié la décision de mettre fin au contrat de Marc Brys en listant onze griefs. Au-delà des mauvais résultats sportifs, dont une élimination décevante en demi-finales des barrages de la Coupe du Monde contre la RDC, la fédération a surtout évoqué des « multiples incidents », ainsi que des « actes et des propos irrévérencieux ».

L’objectif affiché de ce changement à la dernière minute est d’« instaurer un climat serein au sein des Lions indomptables pour une préparation et une participation optimales » à la prochaine CAN, qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc. Pour remplacer Brys, la Fecafoot a fait le choix d’un entraîneur du cru en nommant David Pagou, 56 ans, assisté d’Alexandre Belinga et Martin Ntoungou.

Risque de nouvelles turbulences avant la CAN

Si la Fecafoot espère apaiser l’environnement de l’équipe, ce limogeage tardif pourrait paradoxalement relancer les tensions au sein des instances du football camerounais, d’autant que le ministère des Sports n’a pas encore réagi officiellement.

Les Lions Indomptables, versés dans le groupe F, devront affronter en phase de poules la Côte d’Ivoire, tenante du titre, le Gabon et le Mozambique. Le nouveau staff technique n’aura que très peu de temps pour préparer l’équipe à ce défi continental. Cette affaire est peut-être loin d’être terminée, mais la course contre la montre est lancée pour le nouveau sélectionneur.