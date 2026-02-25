Walid Regragui sur le départ ? Les précisions de la Fédération royale marocaine de football

L’avenir de Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, s’est retrouvé au centre de toutes les attentions. Entre rumeurs de rupture imminente et interrogations sur la stabilité du staff technique à l’approche des grandes échéances internationales, la situation a rapidement pris une ampleur nationale. Face à cette effervescence, la Fédération marocaine de football a décidé de sortir du silence pour clarifier la position officielle et lever toute ambiguïté autour de son entraîneur.

Rumeurs de départ de Walid Regragui : la FRMF réagit officiellement

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a officiellement démenti, mardi soir, les rumeurs annonçant une séparation avec le sélectionneur national Walid Regragui. Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, l’instance dirigeante du football marocain a tenu à clarifier la situation, alors que plusieurs médias évoquaient une rupture imminente du contrat du technicien. Une mise au point qui intervient dans un contexte de forte agitation médiatique autour de l’avenir des Lions de l’Atlas.

« La Fédération Royale Marocaine de Football dément les rumeurs concernant sa séparation avec l’entraîneur Walid Regragui », précise le communiqué de la FRMF. Cette réaction vise à couper court aux spéculations relayées ces dernières heures, selon lesquelles la Fédération et le sélectionneur auraient décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. L’instance fédérale insiste ainsi sur la continuité du projet sportif engagé depuis août 2022, date de la nomination de l’ancien international marocain à la tête de la sélection.

Walid Regragui et sa performance historique au Qatar

Les rumeurs évoquaient une officialisation imminente de la séparation, laissant entendre que l’annonce pouvait intervenir dans les heures suivantes. Face à l’ampleur prise par ces informations, la Fédération Royale Marocaine de Football a choisi de réagir rapidement afin d’éviter toute confusion au sein de l’opinion publique et du vestiaire. Cette communication vise également à rassurer les supporters, très attachés à la stabilité du staff technique à l’approche des prochaines échéances internationales.

Depuis sa prise de fonction, Walid Regragui a profondément marqué l’histoire du football marocain. Nommé en août 2022, il a conduit les Lions de l’Atlas jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une performance historique pour une nation africaine et arabe. Ce parcours exceptionnel a renforcé sa légitimité et consolidé son statut auprès des supporters et des observateurs du football international.

Finale de la CAN 2025, organisée au Maroc avec les Lions de l’Atlas

Sous la direction de Walid Regragui, la sélection nationale a également atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025), organisée au Maroc. Les Lions de l’Atlas se sont inclinés face à l’équipe du Sénégal de football (0-1) au terme d’une finale particulièrement disputée. Malgré cette défaite à domicile, le parcours global de l’équipe a été salué, confirmant la compétitivité du Maroc sur la scène continentale.

Au-delà des résultats dans les grandes compétitions, le sélectionneur marocain a également signé une performance remarquable en enchaînant plus d’une vingtaine de victoires consécutives toutes compétitions confondues. Une série qui a été présentée comme un record mondial historique, illustrant la régularité et la solidité du groupe. Cette dynamique positive a contribué à hisser le Maroc parmi les nations les plus redoutées du football africain et à renforcer la crédibilité du projet sportif porté par la FRMF.

Un contrat jusqu’à la Coupe du monde 2026

Le contrat de Walid Regragui court théoriquement jusqu’à la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette échéance constitue un immense objectif pour la Fédération Royale Marocaine de Football, qui ambitionne de confirmer les performances réalisées au Qatar en 2022. Vu sous cet angle, la stabilité du staff technique apparaît comme plus qu’important dans la préparation de cette compétition mondiale.

Dans ce contexte, le démenti officiel de la FRMF vise à préserver la sérénité autour de l’équipe nationale. À quelques mois des prochaines échéances qualificatives et des rassemblements internationaux, toute incertitude concernant l’avenir du sélectionneur pourrait fragiliser la dynamique du groupe. En mettant fin aux spéculations sur un éventuel départ de Walid Regragui, la Fédération Royale Marocaine de Football sous-entend que le projet sportif engagé depuis 2022 se poursuit.