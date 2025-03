Maroc : Walid Regragui critiqué après la publication de sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026

Le sélectionneur de l’équipe du Maroc, Walid Regragui, fait face à une vague de critiques suite à l’annonce de la liste des joueurs retenus pour les matchs contre le Niger et la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Cette sélection, particulièrement la composition de la défense, n’a pas manqué de diviser les supporters marocains.

Abdelkabir Abqar, un des choix de Regragui les plus controversés

Le coach des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, est sous le feu des critiques après la publication de la liste des joueurs retenus pour les matchs contre le Niger et la Tanzanie. L’un des choix les plus controversés est celui d’Abdelkabir Abqar, défenseur du Deportivo Alavés. Ce dernier, qui a déjà porté le maillot des Lions de l’Atlas lors de précédentes rencontres sans vraiment convaincre, fait l’objet de vives critiques. En particulier, son rendement décevant contre le Gabon, lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), est resté dans les mémoires.

De plus, le club espagnol traverse une saison difficile, et occupe actuellement la 18ᵉ place de La Liga et ayant encaissé 42 buts. Le retour de Jawad Yamiq, défenseur évoluant à Al Wehda en Arabie Saoudite, suscite également des interrogations. Bien qu’il ait été écarté lors de plusieurs précédentes convocations, il fait son grand retour dans cette sélection. Cependant, son club saoudien, classé avant-dernier de son championnat, avec 54 buts encaissés, ne brille pas par ses performances, ce qui alimente encore la polémique.

La présence d’Amine Adli remise en question

Autre sujet de débat : la présence d’Amine Adli, récemment remis d’une blessure et n’ayant disputé que quelques minutes cette saison, ainsi que celle de Bilal Nadir, joueur de l’Olympique de Marseille, qui n’a joué que très peu de temps avec son club. Ces choix suscitent des questions sur les critères de sélection. Selon plusieurs analystes, Regragui aurait pu opter pour d’autres défenseurs, tels que Soufiane Bouftini d’Al-Wasl, Yahya Ben Khaleq du FUS Rabat ou encore Sallah Moussaddaq de Zamalek SC.

En outre, l’absence de Mohamed Chibi, considéré comme le meilleur arrière droit d’Afrique, fait également débat, tout comme l’absence de Mahmoud Bentayg, défenseur du Zamalek SC, qui aurait pu être un remplaçant de choix pour Noussair Mazraoui. Concernant l’absence d’Issa Diop, défenseur de Fulham, Walid Regragui a tenu à clarifier la situation. Lors de l’annonce de la liste, il a été direct : le joueur ne fera pas partie des plans de l’équipe nationale.

La porte définitivement fermée pour Issa Diop

Le sélectionneur a expliqué qu’il n’avait jamais eu de contact avec Issa Diop, ni avec sa famille, et n’avait pas reçu de signes d’intérêt de leur part pour rejoindre les Lions de l’Atlas. Regragui a insisté sur le fait qu’il ne cherche pas à convaincre les joueurs de rejoindre l’équipe nationale : « Ce n’est pas à moi de toujours aller toquer chez les gens pour les supplier de venir », a-t-il souligné. Pour lui, jouer pour le Maroc doit être une démarche volontaire, empreinte de fierté.

Le coach a conclu en réaffirmant que, malgré l’absence de contact, la porte pour Issa Diop semblait définitivement fermée. Ainsi, cette sélection divise, et Walid Regragui devra faire face à la pression des supporters et des observateurs, tout en cherchant à maintenir l’unité de l’équipe en vue des prochains matchs.