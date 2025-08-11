Mohamed Salah interpelle l’UEFA et la communauté internationale après la mort tragique de Suleiman al-Obeid à Gaza

Mohamed Salah, l’emblématique attaquant de Liverpool, exige des explications sur les circonstances du décès de Suleiman al-Obeid, ancien international palestinien tué dans une frappe à Gaza. Il attendait de l’aide humanitaire.

La star égyptienne Mohamed Salah a vivement réagi sur les réseaux sociaux après l’hommage jugé édulcoré de l’UEFA à Suleiman al-Obeid, ancien attaquant palestinien tué le 6 août dans une frappe israélienne à Gaza. « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où, et pourquoi ? », a lancé l’attaquant de Liverpool, réclamant plus de transparence sur les circonstances tragiques de cette disparition.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

L’ancien attaquant emblématique de l’équipe nationale palestinienne, surnommé le « Pelé palestinien » pour son élégance technique, a trouvé la mort le 6 août 2025 dans des circonstances qui résument à elles seules l’horreur du conflit en cours.

À 41 ans, le père de cinq enfants attendait de l’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza quand une frappe israélienne a visé le rassemblement de civils venus récupérer des vivres. Selon la Fédération palestinienne de football (PFA), l’attaque s’est produite dans l’une des zones les plus sinistrées du territoire, illustrant une nouvelle fois les risques mortels encourus par la population civile dans ce conflit.

Une carrière au service du football palestinien

Originaire de Gaza, al-Obeid avait forgé sa réputation dans les clubs locaux : Khadamat al-Shati, Gaza Sport, ou encore Markaz Shabab al-Am’ari. Buteur prolifique avec plus de 100 réalisations en club, il avait honoré le maillot national à 24 reprises entre 2007 et 2013, incarnant les espoirs d’une génération de footballeurs palestiniens.

Sa disparition s’inscrit dans un bilan dramatique : depuis octobre 2023, la PFA dénombre des centaines de morts parmi les acteurs du football palestinien – joueurs, entraîneurs, officiels. Le sport, traditionnellement vecteur d’espoir, paie son tribut à ce conflit sans fin.

L’UEFA dans la tourmente

L’émotion a redoublé d’intensité après la publication d’un hommage de l’UEFA jugé insuffisant par de nombreux observateurs. L’instance européenne s’est contentée de saluer « un talent qui a donné de l’espoir à d’innombrables enfants », sans évoquer les circonstances de sa mort.

Cette retenue a provoqué la colère de Mohamed Salah. Sur ses réseaux sociaux, la star égyptienne a décidé de médiatiser le sujet : « Can you tell us how he died, where, and why? » Une interpellation directe qui souligne l’attente de transparence face à la réalité tragique vécue par les sportifs palestiniens.

La réaction de Salah, qui dépasse les 1,4 millions de like sur X (ex Twitter) traduit une exaspération croissante face aux euphémismes diplomatiques qui masquent la violence du quotidien gazaoui. Mais elle est aussi une remise en cause du nouveau président de l’UEFA, le slovène Aleksander Čeferin, avocat de formation, qui contrairement à son illustre prédécesseur Michel Platini, n’a pas l’ADN d’un footballeur et qui fait donc passer la politique avant les joueurs et le jeu.

Suleiman al-Obeid incarnait la fierté du football palestinien. Sa mort brutale, dans l’attente d’un secours humanitaire, résonne comme un symbole tragique. Entre l’hommage aseptisé de l’UEFA et la violence de ses dernières heures, c’est tout l’écart entre les mots et la réalité qui se révèle. Mohamed Salah, lui, a choisi son camp : celui de la vérité, même inconfortable, et il est suivi par toute l’Afrique.