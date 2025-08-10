CHAN 2025 : le Maroc s’incline devant le Kenya

Dans un match de la 3e journée du groupe A du CHAN 2025, le Kenya a créé la sensation en battant le Maroc, double champion de la compétition, sur le score de 1-0 au stade Nyayo National de Nairobi. Ryan Ogam, buteur unique de la rencontre, offre aux Harambee Stars une victoire historique face aux Lions de l’Atlas, malgré une infériorité numérique en seconde période.

Dans une soirée qui restera gravée dans les mémoires du football kényan, les Harambee Stars ont réalisé l’un des plus grands exploits de leur histoire en s’imposant 1-0 face au Maroc, double champion du CHAN (2018, 2020), ce dimanche 10 août au stade Nyayo National de Nairobi.

Ryan Ogam, le héros d’une nation

C’est à la 42e minute que l’exploit s’est produit. Ryan Ogam, l’attaquant kényan, a su saisir sa chance suite à une erreur défensive marocaine. Avec un sang-froid remarquable, il a éliminé les défenseurs adverses avant de décocher une frappe puissante du pied gauche qui a trompé la vigilance du gardien marocain Mehdi Leharrar.

Ce but, inscrit juste avant la pause, a soulevé tout un stade et donné des ailes à une équipe qui jouait gros dans ce match crucial de la troisième journée du groupe A.

Un match à rebondissements dans l’intensité

La rencontre n’a pas manqué d’intensité dramatique. Les Lions de l’Atlas, arrivés avec le statut de grands favoris de la compétition, ont multiplié les tentatives pour revenir au score en seconde période. Mais c’était sans compter sur une défense kényane héroïque et un gardien qui a répondu présent dans les moments chauds.

L’intensité du match s’est encore accrue lorsque le Kenya s’est retrouvé réduit à dix joueurs, évoluant en infériorité numérique. Pourtant, loin de plier, les Harambee Stars ont puisé dans leurs ressources pour préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Pour le Maroc de Tarik Sektioui, c’est un coup dur dans la course à la qualification. Après leur victoire inaugurale contre l’Angola (2-0), les Lions de l’Atlas voient leurs ambitions de nouveau titre continental sérieusement compromises.

Le groupe de la mort

Cette victoire bouleverse complètement la hiérarchie du groupe A, surnommé le groupe de la mort. Les Kényans prennent seuls la tête du groupe A avec 7 points, devant l’Angola, la RDC et le Maroc (3 points chacun, mais un match en moins pour le Maroc et la RDC). La Zambie, lanterne rouge n’a aucun point.

Le Kenya, qui n’avait jamais participé au CHAN auparavant, se retrouve donc dans une position idéale pour se qualifier pour les quarts de finale. Cette première place provisoire constitue un exploit remarquable pour une équipe qui découvrait la compétition et qui évoluait face à des nations habitués aux phases finales.

Pour le Maroc, cette défaite met une pression énorme sur la suite de la compétition. Les Lions de l’Atlas, qui visaient un troisième sacre après leurs titres de 2018 et 2020, voient leurs ambitions sérieusement compromises et devront absolument réagir lors des prochaines journées pour espérer se qualifier. Face à la Zambie d’abord mais surtout dimanche 17 aout contre la RDC dans ce qui sera surement un match décisif pour la qualification. Dans ce groupe à cinq équipes où seules les deux premières places sont qualificatives, chaque point devient désormais crucial.