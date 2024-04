Trois Lions de l’Atlas rugissent en demi-finale de la Champions League 2024 !

Une épopée historique pour le football marocain ! Quelle performance retentissante des Marocains en Champions League, cette année ! Ils sont trois à avoir atteint le stade des demi-finales, un fait historique pour le football marocain.

Premier qualifié mardi soir, Achraf Hakimi, le virevoltant latéral droit du Paris Saint-Germain. Le défenseur marocain n’est plus un novice des grandes affiches. Champion d’Europe avec le Real Madrid, en 2018, il a largement contribué au parcours exceptionnel du PSG, cette saison. Sa complémentarité avec Kylian Mbappé fait merveille dans l’équipe parisienne qui vient de s’imposer 4-1 sur le terrain de Barcelone. Sa vitesse , sa technique affinée et son sens du but aiguisé font de lui un joueur redoutable.

Il est aussi le seul du trio à avoir déjà remporté la compétition : Achraf Hakimi : Champion d’Europe avec le Real Madrid (2018), Champion d’Italie avec l’Inter Milan (2021), Vice-champion de France avec le Paris Saint-Germain (2022, 2023).

Noussair Mazraoui, le roc infranchissable

Véritable pilier défensif du Bayern Munich, Noussair Mazraoui s’est imposé comme un titulaire indiscutable au sein d’une des meilleures équipes d’Europe. Ainsi, sa solidité rassurante, son intelligence de jeu remarquable et sa combativité sans faille font de lui un élément essentiel du dispositif bavarois. Il a largement contribué à la qualification pour les demi-finales devant les Anglais d’Arsenal.

Noussair Mazraoui: Champion d’Allemagne avec le Bayern Munich (2022, 2023), Vainqueur de la Coupe d’Allemagne avec le Bayern Munich (2022), Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne avec le Bayern Munich (2022).

Brahim Diaz, le maestro inspirant

Brahim Diaz, le jeune meneur de jeu du Real Madrid, a stupéfié son monde par son talent cristallin et sa maturité surprenante pour un joueur de 24 ans. Formé à Manchester City, il a su s’adapter avec brio au jeu offensif madrilène. Il est rentré en fin de match pour assurer la qualification du Real, mercredi soir, à l’Etihad Stadium où il a évolué entre l’été 2016 et l’hiver 2019.

Au-delà de leurs performances exceptionnelles, cette saison, ces trois joueurs marocains possèdent un palmarès déjà bien garni qui témoigne de leur immense talent et de leur détermination sans bornes.

Brahim Diaz : Champion d’Espagne avec le Real Madrid (2020), Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne avec le Real Madrid (2020).

Une fierté nationale et un rêve fou

La présence de ces trois virtuoses en demi-finale de la Champions League est une immense source de fierté pour tout le Maroc. Ils incarnent le talent et la persévérance des footballeurs marocains au sommet depuis la Coupe du Monde au Qatar.

Hakimi, Mazraoui et Diaz ont rendez-vous avec l’histoire, et ils sont bien déterminés à la marquer de leur empreinte indélébile. Le Maroc entier retient son souffle et vibrera au rythme des exploits de ses trois héros en demi-finale de la Champions League. Nul doute qu’ils porteront haut et fièrement les couleurs du drapeau rouge et vert.