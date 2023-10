CAN et Coupe du monde : le Maroc au sommet de la planète football !

Le Maroc se retrouve au firmament de la planète football, en assumant la responsabilité de l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030.

Le royaume du Maroc est à l’heure du football ! En une semaine, deux bonnes nouvelles ont été accueillies par les Marocains. À l’issue de la réunion de son Comité exécutif tenue, le mercredi 27 septembre, au Caire, la Confédération africaine de football avait décidé d’attribuer l’organisation de la CAN 2025 au Maroc. Ce, après le surprenant retrait de l’Algérie et de tous les autres pays candidats. L’organisation de ce tournoi avait été retirée à la Guinée (Conakry), en septembre 2022.

La plus belle CAN en perspectives !

Elle est finalement attribuée au Maroc après un an de suspense. Toutefois, il faudra voir dans cette nouvelle attribution une certaine logique. Le Maroc étant actuellement la première nation africaine au classement FIFA. Sans compter que le royaume est quatrième au dernier Mondial joué au Qatar. Et surtout, le pays est déjà prêt, étant à l’époque candidat à l’organisation de la Coupe du 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Qui dit mieux, surtout lorsqu’on sait que le royaume chérifien vient de faire ses preuves en réussissant l’organisation de la CAN féminine et le tournoi U23. Tout compte fait, le Maroc est officiellement annoncé comme étant le pays hôte de la CAN 2025. Avec une éventuelle nouveauté : il est prévu que le tournoi se déroule l’été (juin-juillet). A la différence des autres éditions. La plus belle CAN en perspectives !

Coupe du monde au Maroc-Espagne-Portugal

Cerise sur le gâteau, voilà que le Maroc est encore retenu pour une autre organisation majeure. La FIFA a annoncé, hier mercredi, qu’elle retenait la candidature commune du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. Une décision prise avec l’approbation, à l’unanimité, de cet unique dossier par le Conseil de l’instance dirigeante du football mondial.

Pourtant, les jeux n’étaient pas faits d’avance puisque deux candidatures étaient en lice : une sud-américaine et une alliance entre l’Europe et l’Afrique, impliquant le Maroc. Le royaume chérifien ayant une frontière commune avec l’Espagne. La première candidature pour l’organisation de la compétition mondiale, quant à elle, regroupait l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay. Le team impliquant le Maroc a été l’heureux élu !

Le Maroc, une fierté pour l’Afrique

Plus qu’un honneur ! Il aura fallu du temps, de l’énergie, surtout de la détermination pour que le Maroc parvienne à arracher, de haute lutte, cette organisation. En effet, quintuple candidat malheureux à l’accueil du tournoi, le royaume ne s’est jamais découragé. D’ailleurs, pour le Mondial 2030, c’est à la dernière minute que le royaume s’est jeté dans le bain. Avec une candidature déposée, seulement, mi-mars.

De quoi rendre fier tout Marocain. Et au-delà, tout Africain. Et si le royaume chérifien parvient à réussir l’organisation de ces deux compétitions majeures, c’est, tout simplement, pour le compte de toute l’Afrique. Une double organisation qui revient donc au continent, qui ne cache pas sa fierté. A noter que lors de cette Coupe du monde 2030 (comme l’édition de 2026), 48 équipes prendront part au tournoi.