CAN féminine 2025 : Nigeria et Afrique du Sud d’un côté, Maroc et Ghana de l’autre pour des demi-finales de rêve

Les demi-finales de la CAN féminine 2025 sont connues après des quarts de finale spectaculaires. Le Nigeria affrontera l’Afrique du Sud mardi à 18h00, tandis que le Maroc défiera le Ghana à 21h00. Entre la démonstration nigériane (5-0 contre la Zambie) et le suspense des tirs au but Ghana-Algérie, le tournoi monte en intensité à l’approche de la finale du 26 juillet à Rabat.

La Coupe d’Afrique des Nations féminine 2025 a livré son verdict lors de quarts de finale riches en émotions les 18 et 19 juillet. Entre démonstrations de force et suspense insoutenable, les quatre meilleures équipes du continent se sont qualifiées pour les demi-finales qui se disputeront mardi 22 juillet.

Nigeria 5-0 Zambie : démonstration de force des Super Falcons

Vendredi soir au Stade Larbi Zaouli de Casablanca, le Nigeria a signé la performance du tournoi en écrasant la Zambie 5-0. Les Super Falcons ont livré une prestation XXL face aux Copper Queens, pourtant emmenées par leur star mondiale Barbra Banda.

Le ton a été donné dès la 2e minute lorsque la défenseure centrale Osinachi Ohale a ouvert le score de la tête sur un coup franc parfaitement distillé par Esther Okoronkwo. Cette dernière a ensuite doublé la mise à la 33e minute d’un tir placé, concluant une belle séquence collective. Les Nigérianes ont ensuite déroulé pour infliger à la Zambie une lourde défaite dans la compétition.

Cette « manita » confirme les ambitions du Nigeria, onze fois champion d’Afrique, de reconquérir un titre qui lui échappe depuis 2018. Toujours invaincues et avec la meilleure défense du tournoi, les Super Falcons envoient un message clair à leurs rivales.

Maroc 3-1 Mali : les Lionnes de l’Atlas à domicile

Vendredi au Stade Olympique de Rabat, le Maroc a validé son billet pour les demi-finales en dominant le Mali 3-1. Portées par leur public, les Lionnes de l’Atlas ont confirmé leur statut de favorites en disposant des Aigles maliennes avec autorité.

Le pays hôte, finaliste malheureux en 2022, continue son parcours avec l’objectif affiché de remporter son premier titre continental à domicile. Sous la direction de l’Espagnol Jorge Vilda, champion du monde avec l’Espagne, les Marocaines montrent un visage séduisant et ambitieux. La capitaine Ghizlane Chebbak incarne les espoirs d’une nation entière.

Ghana 0-0 (4-2 t.a.b) Algérie : Le suspense jusqu’au bout

Samedi à Berkane, le Ghana et l’Algérie ont offert un quart de finale haletant qui s’est décidé aux tirs au but. Après 120 minutes sans but, témoignant de la solidité défensive des deux équipes, ce sont finalement les Black Queens qui ont eu les nerfs plus solides, s’imposant 4-2 dans l’exercice des penalties.

Pour l’Algérie, qui disputait ses premiers quarts de finale de l’histoire et n’a encaissé aucun but dans le tournoi, l’aventure s’arrête avec les honneurs. Les Vertes peuvent être fières de leur parcours historique. Le Ghana, quatre fois champion d’Afrique, retrouve lui les demi-finales et affrontera le Maroc. Les Ladies Black Stars espèrent renouer avec leur glorieux passé.

Afrique du Sud-Sénégal : Les championnes en titre passent

Samedi soir, l’Afrique du Sud a validé son statut de tenante du titre en éliminant le Sénégal lors du dernier quart de finale au tirs au but. Les Banyana Banyana poursuivent ainsi leur route vers un potentiel doublé, deux ans après leur premier sacre continental en 2022.

Face aux Lionnes sénégalaises, qualifiées comme meilleur troisième et qui n’avaient rien à perdre, les Sud-Africaines ont fait la différence grâce à leur expérience et leur maîtrise tactique sous la houlette de Desiree Ellis.

Le programme des demi-finales

Les demi-finales se dérouleront le mardi 22 juillet avec un programme alléchant.

Le Nigeria arrive en grande favorite après sa démonstration face à la Zambie. Chiamaka Nnadozie dans les buts, Rasheedat Ajibade au milieu et Asisat Oshoala en attaque forment l’ossature d’une équipe redoutable. Entre la quête d’un 12e sacre pour le Nigeria et la volonté de l’Afrique du Sud de confirmer sa domination récente, cette demi-finale s’annonce comme une véritable finale avant l’heure.

18h00 (heure locale, 17h00 GMT) – Stade Larbi Zaouli, Casablanca

Nigeria vs Afrique du Sud

21h00 (heure locale, 20h00 GMT) – Stade Olympique, Rabat. Le pays hôte face à l’histoire ! Les Lionnes de l’Atlas auront le soutien de tout un peuple face aux Black Queens du Ghana. D’un côté, le Maroc rêve d’un premier titre à domicile, de l’autre, le Ghana veut retrouver sa splendeur passée.

La finale est programmée le samedi 26 juillet à 22h00 au Stade Olympique de Rabat. Le match pour la troisième place se jouera la veille, le vendredi 25 juillet à 21h00.