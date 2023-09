CAN 2025 et 2027 : Tebboune a ordonné le retrait de l’Algérie, à cause du Maroc ?

C’est à la dernière minute que le Président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le retrait de l’Algérie de l’organisation des CAN 2025 et 2027. Ce, suite à une rencontre avec Walid Sadi, nouveau président de la Fédération algérienne de Football. Le nom du Maroc apparait dans cette décision de retrait. Les détails.



« Informations confidentielles » contre un « complot »

A peine le Maroc a été désigné pays hôte de la CAN 2025, les langues commencent à se délier. Avant le vote intervenu hier mercredi 27 septembre, l’Algérie avait déjà retiré sa candidature. A la surprise générale. Une décision officielle d’Alger de se retirer de la compétition pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations prise par le Président Abdelmadjid Tebboune, selon des sources du journal Maghreb-intelligence.

Les sources du média précisent que c’est Walid Sadi qui a sollicité, en urgence, une audience avec Abdelmadjid Tebboune. Il était question d’informer le chef de l’Etat que l’Algérie ne pouvait nullement gagner aucune de l’organisation des deux prochaines CAN, comme elle le souhaitait. Des « informations confidentielles » mettaient en garde contre un supposé « complot » orchestré par les réseaux pro-marocains au sein de la CAF. A quel dessein ?

« Grave humiliation infligée à l’Algérie »

« Infliger un refus à la candidature algérienne pour l’organisation des deux prochaines CAN ». Walid Sadi aurait informé Tebboune que « le Maroc a tissé secrètement des alliances qui lui permettront de se retrouver tout seul en lice, après avoir négocié le retrait de tous les autres candidats, pour accueillir la CAN 2025 avec pour seul adversaire direct l’Algérie », relève le journal, mettant en avant cette adversité chronique entre les deux voisins en Afrique du Nord.

Le média de poursuivre : « une victoire du Maroc dans ces conditions aurait été qualifiée de grave humiliation infligée à l’Algérie qui a érigé de son hostilité vis-à-vis du Maroc un dogme majeur de sa politique étrangère depuis au moins 2021 ». Et s’agissant de la CAN 2027, Tebboune aurait été informé que « le résultat était d’ores et déjà négatif et préjudiciable pour l’Algérie ». La candidature de l’Algérie « ne sera pas retenue par le comité exécutif de la CAF ».

« Trucage du vote en faveur du Maroc »

En clair, l’Algérie allait directement vers « deux échecs qui seraient vécus comme une humiliation insupportable à Alger ». Ce qui justifierait le fait que la fédération algérienne de football ait recommandé à Abdelmadjid Tebboune d’ordonner un retrait officiel de l’Algérie. Décision qui a donné lieu à une correspondance adressée à la CAF pour informer qu’aucun représentant algérien se sera présent au Caire pour assister aux dépouillements du vote.

Par ce geste, « Alger proteste contre le trucage du vote en faveur du Maroc et de ses alliés au sein de la CAF », écrit le journal. C’est le lundi 25 septembre, à la veille du Comité exécutif de la Confédération africaine de football, où devaient être connus les hôtes des deux compétitions, qu’Alger a annoncé son retrait de la course à l’organisation. Une décision que les autorités algériennes avaient justifiée par une nouvelle démarche entreprise pour redynamiser la discipline dans le pays.

« La priorité est d’organiser le football algérien »

« Ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie. La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu’elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain », a déclaré la Fédération algérienne de football.

Décision approuvée par Lakhdar Belloumi, finaliste de la CAN en 1980. « Nous avons suffisamment de temps pour réparer le football algérien de l’intérieur… La priorité maintenant est d’organiser le football algérien de l’intérieur, car nous avons pris du retard. Cela nécessite du travail, et grâce à ce travail, nous pouvons progresser et améliorer la situation du football dans notre pays, en surmontant les problèmes qui existent », a confié la légende du football algérien.