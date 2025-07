Bryan Mbeumo rejoint Manchester United pour un transfert à 81 millions d’euros

L’attaquant camerounais Bryan Mbeumo vient de franchir une nouvelle étape importante dans sa carrière en s’engageant avec Manchester United. Le joueur de 25 ans quitte Brentford après une saison remarquée pour rejoindre l’un des clubs les plus emblématiques du football européen. Ce transfert, officialisé ce 21 juillet, s’élèverait à 81 millions d’euros bonus inclus, ce qui en fait le joueur africain le plus cher de l’histoire.

Manchester United frappe un grand coup sur le marché des transferts en enrôlant l’un des talents les plus en vue de Premier League. Après une saison remarquable avec Brentford, l’attaquant camerounais Bryan Mbeumo rejoint les rangs du club mancunien. Ce transfert retentissant, fruit d’une stratégie offensive ambitieuse, confirme les grandes manœuvres engagées pour redresser une équipe en perte de vitesse. À 25 ans, Mbeumo incarne l’audace d’un projet en quête de renouveau et s’inscrit comme une pièce maîtresse du futur collectif mancunien.

Avec cette arrivée, le club mancunien continue sa refonte offensive, après une saison 2024-2025 marquée par une inefficacité criante devant le but. Manchester United n’avait inscrit que 44 buts en championnat, un chiffre historiquement bas depuis la création de la Premier League, en 1992. Ce recrutement ambitieux montre la volonté des dirigeants de redonner du mordant à une attaque en perte de vitesse.

L’ancien record détenu de Nicolas Pépé dépassé

Bryan Mbeumo, auteur de 20 buts et 8 passes décisives en 38 matchs avec Brentford, arrive au sommet de sa forme. Il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs offensifs du championnat anglais au cours de la dernière saison. Doté d’une vitesse redoutable et d’une grande polyvalence, il peut évoluer aussi bien sur l’aile droite qu’en position plus centrale. Son profil correspond parfaitement aux besoins du club, en quête de créativité et d’efficacité dans le dernier tiers.

L’ailier camerounais a paraphé un contrat courant jusqu’en juin 2030, avec une option pour une saison supplémentaire. Cette signature marque aussi un tournant pour l’histoire du football africain. Mbeumo dépasse désormais l’ancien record détenu par Nicolas Pépé, transféré en 2019 de Lille à Arsenal pour 80 millions d’euros. Un symbole fort pour la représentation du football africain au plus haut niveau.

Intention de renouer avec le haut du tableau

« Rejoindre ce club est un rêve devenu réalité. J’ai grandi en regardant ses matchs et en portant son maillot. Pouvoir en faire partie aujourd’hui est une immense fierté », a confié le joueur après l’annonce de son transfert. Il devient la troisième recrue estivale de Manchester United. Avant lui, le club avait déjà enregistré l’arrivée de l’attaquant brésilien Matheus Cunha, en provenance de Wolverhampton, ainsi que celle du jeune latéral paraguayen Diego Leon. Le recrutement de Mbeumo témoigne de l’ambition retrouvée du club, malgré l’absence de qualification pour les compétitions européennes.

La saison passée, les performances de plusieurs cadres offensifs n’ont pas été à la hauteur. Des joueurs comme Rasmus Höjlund ou Marcus Rashford ont déçu, ce dernier ayant même été prêté à Aston Villa durant l’hiver. Seul Bruno Fernandes a maintenu un niveau constant, refusant les avances d’un club saoudien pour rester fidèle au projet mancunien. Avec les arrivées conjuguées de Cunha et Mbeumo, Manchester United affiche clairement son intention de renouer avec le haut du tableau.