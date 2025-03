Cameroun : La Fécafoot célèbre les footballeurs

Le Palais des Congrès de Yaoundé a porté ses plus belles parures, le 28 février 2025, pour abriter la 30è édition du Ballon d’Or Camerounais. La cérémonie, crée en 1974, est l’une des grandes fêtes du football africain.

Pour cet évènement du football camerounais, on a noté la présence à cette cérémonie qui récompense les meilleurs entraîneurs, joueurs et acteurs majeurs du football, de plusieurs figures internationale du football camerounais (Roger Milla, Samuel Eto’o…, des hautes personnalités, parmi lesquelles le ministre Narcisse Mouelle Kombi, le ministre Ernest Ngallè Bibéhè et Philippe Mbarga Mboa, ministre chargé des relations à la présidence de la République, représentant la première dame Chantal Biya.

Ont été lauréats de la 30è édition du Ballon d’Or camerounais 2024, les joueurs et acteurs suivants :

Ballon d’Or 2024/ Elite one: John Bosco NCHINDO (Young Sport Academy de Bamenda)

Naomi Leslie Ndjoah Eto, sociétaire de Nîmes olympiques en France et ancienne pensionnaire des Forces armées et Police

Révélation 2024/ Elite one: Jude Enow (Victoria United)

Soulier d’Or/Elite one: Armand Kooh (Astres)

Meilleur Gardien/Elite one: Idrissou Nfor Finia (Colombe du Sud)

Meilleur Entraîneur/Elite one : David Pagou (Stade Renard de Melong)

Meilleur Arbitre/Elite one : Martin Arnold Ze Mengatta

Meilleur Arbitre assistant/Elite one : Vincent Nkenmazem

Meilleur Club/Elite one : Colombe du Sud

« Le Ballon d’Or camerounais est bien plus qu’une simple remise de prix. Il s’agit de rehausser l’image de notre beau pays », indique le président de la Fécafoot Samuel Eto’o.

Selon Joseph Nitha, encadreur sportif, « sous le règne de Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), le Ballon d’Or camerounais, connaît un essor impressionnant. Cet évènement devenu incontournable, est désormais un rendez-vous majeur pour le football dans notre pays. il est également un élément fédérateur et une invite à plus d’effort au travail».

Il faut signaler que cette édition du Ballon d’Or a récompensé 18 catégories, contre 15 l’année précédente, dans le football camerounais, version dames et messieurs. Cette augmentation, selon les membres de la Fécafoot, témoigne de la volonté de reconnaître et d’honorer un éventail plus large de talents contribuant au rayonnement du football camerounais.