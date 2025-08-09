CHAN 2025 : La Mauritanie s’impose face à la Centrafrique et se relance dans la course

À Dar es Salaam, la Mauritanie a décroché une victoire précieuse 1-0 contre la République centrafricaine, ce samedi 9 août, lors de la troisième journée du groupe B du Championnat d’Afrique des nations 2024. Un succès qui repositionne les Mourabitounes dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

Dès la 9e minute, Ahmed El Moctar a trouvé l’ouverture sur un centre précis d’Abdallahi Mohamed, offrant à la Mauritanie un début de match idéal. Les hommes d’Aritz López Garai ont ensuite adopté une approche plus prudente, misant sur la solidité défensive et les transitions rapides pour contenir les offensives centrafricaines.

Malgré quelques incursions dangereuses de leurs adversaires, notamment en seconde période, les Mourabitounes ont su préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

La course à la qualification relancée

Avec ce succès, la Mauritanie totalise désormais quatre points, après son nul inaugural contre Madagascar 0-0 et sa défaite 0-1 devant la Tanzanie. Elle se replace à la deuxième place provisoire derrière, justement, la Tanzanie, déjà qualifiée avec six points, et devant le Burkina Faso 3 points et Madagascar 1 point mais un match en moins pour ces deux équipes. La Centrafrique 0 point ferme la marche.

La dernière journée sera décisives pour la Mauritanie. Une victoire face au Burkina Faso pourrait assurer la qualification. La discipline défensive, incarnée par le capitaine Moulay Ahmed Khalil “Bassam”, qui dispute son 4eme CHAN, sera l’un des atouts à préserver dans ce sprint final vers les quarts de finale.