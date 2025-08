CHAN 2025 : Le Kenya et le Maroc s’imposent, Madagascar arrache le nul

Pour la première journée complète du CHAN 2025, trois matchs ont animé les stades de Nairobi et Dar es Salaam ce dimanche 3 août. Le Kenya a créé la sensation en battant la RDC (1-0) pour sa première victoire historique dans la compétition, tandis que le Maroc a confirmé son statut de favori en dominant l’Angola (2-0). Madagascar et la Mauritanie se sont quittés dos à dos (0-0) dans un match équilibré à Dar es Salaam.

Le Kenya surprend, le Maroc confirme, Madagascar résiste : retour sur une journée riche en émotions pour la première journée complète du CHAN 2025. Après le match d’ouverture victorieux de la Tanzanie face au Burkina Faso la veille, trois rencontres passionnantes ont animé les stades de Nairobi et Dar es Salaam, offrant leur lot de surprises et de confirmations.

Kenya 1-0 RDC : L’exploit historique des Harambee Stars

Dans une ambiance électrique au stade Kasarani de Nairobi, avec notamment la présence du président kenyan William Ruto et du président de la CAF Patrice Motsepe, le Kenya a réalisé l’exploit de sa jeune histoire continentale en battant la République démocratique du Congo sur le score de 1-0.

Il s’agit du tout premier succès du Kenya en phase finale du CHAN, marquant ainsi l’entrée remarquée du pays hôte dans cette compétition réservée aux joueurs locaux.

Le match a basculé dans les dernières secondes de la première mi-temps grâce à Austin Odhiambo (45e+2), milieu de terrain du Gor Mahia FC, qui a trouvé la faille d’une belle frappe du pied gauche. Une réalisation qui a fait exploser de joie Benni McCarthy, le sélectionneur sud-africain des Harambee Stars A’.

Les Léopards A’ peuvent nourrir des regrets, eux qui avaient ouvert le score dès la 6e minute par Jephté Kitambala, but finalement annulé par l’arbitre après intervention de la VAR pour une faute préalable d’Âgée Basiala Amongo. Malgré une domination statistique en seconde période (20 tirs tentés contre 8 pour le Kenya), la RDC n’a pas su concrétiser ses occasions, à l’image de Katumbwe qui a manqué l’immanquable devant le gardien adverse 64e). Cette défaite place la RDC, pourtant double vainqueur de la compétition (2009, 2016), dans une position délicate pour la suite du tournoi.

Maroc 2-0 Angola : Les Lions de l’Atlas rugissent d’entrée

Le Maroc a parfaitement lancé sa quête d’un troisième titre consécutif en disposant de l’Angola 2-0 dans un match maîtrisé de bout en bout au Nyayo National Stadium.

Les hommes de Tarik Sektioui, composés exclusivement de joueurs évoluant en Botola Pro selon le règlement du CHAN, ont fait parler leur expérience continentale face à des Angolais pourtant en confiance après leur parcours historique en quarts de finale de la dernière CAN.

L’ouverture du score est venue d’Imad Riahi à la 29e minute. Sur une passe en profondeur de Mohamed Hrimat, l’ailier de la RS Berkane a placé le ballon entre les jambes du gardien Neblú, concrétisant une belle prestation collective.

Le Maroc a ensuite géré son avance avec intelligence, laissant le ballon à son adversaire en seconde période pour mieux piquer en contre-attaque. La stratégie s’est révélée payante à la 81e minute quand Joaquim Balanga a inscrit un but contre son camp sur corner, scellant définitivement le sort de la rencontre.

Cette victoire permet au Maroc de prendre la tête du groupe A devant le Kenya à la différence de buts, confirmant son statut de favori pour un troisième sacre.

Madagascar 0-0 Mauritanie : Un nul logique entre deux outsiders

La journée s’est achevée par le premier match sans but de ce CHAN 2025, avec un partage des points équitable entre Madagascar et la Mauritanie au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Les Barea, troisièmes de la précédente édition qui marquait leur première participation, ont joué plus d’une mi-temps à dix après l’expulsion d’un de leurs joueurs. Malgré cette infériorité numérique, les Malgaches dirigés par Rôrô Rakotondrabe ont montré une belle résistance et ont même bousculé les Mauritaniens en fin de match.

Pour la Mauritanie, ce résultat nul prolonge une statistique particulière : les Mourabitounes A’ n’ont toujours jamais remporté leur match d’ouverture au CHAN, malgré leur quatrième participation à la compétition après 2014, 2018 et 2022.

Les classements après la 1ère journée

Groupe A :

Maroc – 3 pts (+2)

Kenya – 3 pts (+1)

Angola – 0 pt (-2)

RDC – 0 pt (-1)

Zambie – 0 pt (0) Pas encore de match disputé

Groupe B :

Tanzanie – 3 pts (+2)

Madagascar – 1 pt (0)

Mauritanie – 1 pt (0)

Burkina Faso – 0 pt (-2)

République centrafricaine – 0 pt (0)Pas encore de match disputé

Les regards se tournent maintenant vers la suite de la compétition le 4 aout avec Nigeria-Guinée et Ouganda Algérie