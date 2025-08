Jeux Africains Scolaires 2025 : la Côte d’Ivoire et l’Algérie en quête d’un premier sacre historique au football

Le stade du 19-Mai-1956 d’Annaba va accueillir ce lundi la grande finale du tournoi de football des Jeux Africains Scolaires. Un duel prometteur entre les Éléphanteaux ivoiriens et les jeunes Fennecs algériens, deux équipes habitées par la même soif de marquer l’histoire.

Lundi 4 août à 21h, le stade du 19-Mai-1956 d’Annaba sera le théâtre d’un affrontement hautement symbolique : la Côte d’Ivoire et l’Algérie se disputent le tout premier titre de football aux Jeux Africains Scolaires. D’un côté, les Éléphanteaux ivoiriens, réputés pour leur jeu porté vers l’avant. De l’autre, des jeunes Fennecs algériens soutenus par leur public. Cette finale inédite permettra peut être de voir à l’œuvre certaines futures stars du football mondial.

La Côte d’Ivoire, offensive et sûre de ses forces

La Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour cette finale avec panache. En demi-finale, elle a étrillé le Soudan sur le score sans appel de 4 buts à 1. Un récital offensif initié dès la 15e minute par Tapé Privat Doucouré, suivi d’un doublé d’Allou Dimitry (22e et 48e) et d’un but signé Yao Hubert (68e). Les Soudanais, dépassés, n’ont pu réagir qu’en réduisant l’écart par Alamin Osmane à la 64e.

Ce succès vient couronner un parcours solide. Avec un jeu collectif bien huilé, une attaque inspirée et une confiance palpable, la sélection dirigée par Bassiriki Diabaté avance en favorite naturelle pour le titre.

L’Algérie, portée par son public et son mental

L’Algérie, de son côté, a fait parler sa résilience. Opposés à l’Ouganda en demi-finale, les jeunes Algériens ont ouvert le score grâce à une tête de Chakib Hedibel à la 31e minute, avant d’être rejoints après un but contre son camp d’Achira à la 55e. Ni les prolongations ni la pression n’ont eu raison de leur sang-froid.

C’est finalement aux tirs au but que les Verts se sont imposés 3 à 0, s’assurant une place en finale au terme d’un match âpre et indécis. Dans une ambiance acquise à leur cause, les hôtes du tournoi ont su garder leur calme et gérer les moments clés, renforçant leur ambition de triompher à domicile.

Ce duel au sommet entre deux nations phares du football africain scolaire promet une opposition de styles : l’audace et la fluidité ivoirienne face à la rigueur et à la discipline tactique algérienne.

Mais le rapprochement entre sport et éducation reste la victoire principale de ces jeux.