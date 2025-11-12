Paul Vergès : une série documentaire inédite pour raconter l’épopée d’un bâtisseur réunionnais

Figure incontournable de l’histoire politique réunionnaise, Paul Vergès aurait eu cent ans cette année. Né en 1925 d’un père médecin et d’une mère vietnamienne, il incarne une trajectoire singulière qui épouse les grandes mutations de La Réunion au XXe siècle.

Engagé dans la Résistance dès ses dix-sept ans, Paul Vergès rejoint les Forces françaises libres et combat en Indochine. De retour à La Réunion, il fonde en 1959 le Parti communiste réunionnais (PCR), marquant le début d’un combat politique qui durera plus d’un demi-siècle. Député, sénateur, président de région, il porte inlassablement la voix d’une île en quête de développement et d’autonomie.

Visionnaire, Paul Vergès fut l’un des premiers à alerter sur les enjeux climatiques et énergétiques. Il défendait l’idée d’une Réunion laboratoire du développement durable, capable d’atteindre l’autonomie énergétique grâce aux énergies renouvelables. Son combat pour la reconnaissance culturelle créole, la justice sociale et l’ouverture de l’île sur son environnement régional reste d’une brûlante actualité.

Une histoire raconté par Léon

C’est cette histoire complexe et foisonnante que l’entreprise réunionnaise Leon, entreprise réunionnaise dédiée à la transmission de l’histoire, a choisi de raconter. À l’occasion du centenaire de sa naissance et du neuvième anniversaire de sa disparition en 2016, Leon lance aujourd’hui une série documentaire sonore exceptionnelle consacrée à Paul Vergès.

Cette création ambitieuse, produite localement, propose six épisodes mêlant archives inédites, témoignages et créations sonores originales. De son enfance à la création du PCR, de la Résistance aux grands chantiers de développement, la série explore toutes les facettes de celui qui pensait pouvoir « mettre en œuvre toutes ses idées, non seulement pour l’île, mais au-delà de La Réunion, pour le monde. »

Les voix d’ouvriers, d’élus, d’intellectuels et de militants culturels se croisent pour tisser une mémoire collective où l’histoire de La Réunion se raconte dans sa pluralité. Les épisodes, diffusés entre novembre 2025 et janvier 2026, aborderont les luttes sociales, la question de l’autonomie, le développement urbain, les défis énergétiques et la reconnaissance culturelle.

Disponible gratuitement sur l’application Leon Guide et les principales plateformes de podcasts, cette série documentaire offre une plongée immersive dans l’histoire contemporaine de La Réunion, rappelant que comprendre son passé reste le meilleur moyen d’éclairer son avenir.