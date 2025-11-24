Bechir Salem Belkhiria : L’Homme qui a transformé le paysage automobile tunisien

Quarante ans après sa disparition, la figure de Bechir Salem Belkhiria continue d’incarner l’esprit d’entreprise qui a façonné le secteur automobile tunisien. Pionnier dans l’introduction de la marque Toyota en Tunisie, Si Bechir, comme l’appelaient ses collaborateurs, a su allier sens des affaires et humanité.

Bechir Salem Belkhiria a posé les fondations de ce qui allait devenir l’un des groupes automobiles les plus solides du pays. Son intuition l’a conduit à parier tôt sur Toyota, anticipant le succès que connaîtrait la marque japonaise. Cette vision stratégique, couplée à une compréhension du marché tunisien, a permis à BSB de devenir synonyme de fiabilité dans le secteur automobile.

Au-delà de l’importation de véhicules, il a développé un réseau de distribution et de services après-vente qui a établi de nouveaux standards en Tunisie. Sa philosophie d’entreprise reposait sur la conviction que la réussite commerciale devait s’accompagner d’un service de qualité et d’une relation de confiance avec la clientèle.

L’humain au cœur de l’entreprise

Ce qui distinguait Bechir Salem Belkhiria, c’était sa dimension humaine. Il considérait ses employés comme une famille élargie. Cette approche managériale, basée sur le respect mutuel et la valorisation des compétences, a créé une culture d’entreprise qui perdure au sein du groupe BSB.

Son sourire et sa capacité d’écoute ont marqué ceux qui l’ont côtoyé. Il incarnait cette génération d’entrepreneurs tunisiens qui ont su conjuguer modernité et valeurs traditionnelles, ouverture sur le monde et ancrage local.

Un héritage vivant et une mémoire célébrée

L’empreinte de Bechir Salem Belkhiria dépasse le cadre de l’entreprise qu’il a fondée. Il a contribué à moderniser les pratiques commerciales en Tunisie, introduisant des méthodes de gestion novatrices tout en préservant l’esprit de service qui caractérise le commerce tunisien.

Son parcours inspire aujourd’hui une nouvelle génération d’entrepreneurs. Il démontre qu’il est possible de bâtir un empire commercial tout en restant fidèle à ses valeurs, de conquérir des marchés tout en gardant les pieds ancrés dans sa terre natale.

La commémoration organisée au siège de BSB Toyota à La Marsa témoigne de l’impact de cet homme. Le documentaire qui retrace sa vie permettra aux nouvelles générations de découvrir cette figure du monde des affaires tunisien. Les témoignages qui seront partagés lors de cette soirée du 28 novembre viendront enrichir le portrait d’un homme qui a su transformer une entreprise familiale en institution nationale, tout en conservant cette proximité qui faisait sa signature.