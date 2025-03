Eliesse Ben Seghir en sélection marocaine pour les éliminatoires du Mondial 2026

Le prodige monégasque Eliesse Ben Seghir figure dans la liste dévoilée par Walid Regragui pour les deux prochains matchs des Lions de l’Atlas comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Fraîchement auréolé de ses 20 ans célébrés en février dernier, Eliesse Ben Seghir s’impose comme un élément clé de la sélection marocaine. Sa présence dans le groupe convoqué par Walid Regragui pour la trêve internationale de mars était attendue mais elle confirme l’importance prise par je jeune joueur au sein des Lions de l’Atlas. Le sélectionneur marocain compte sur lui pour les deux rencontres programmées dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026 dans la zone Afrique.

De l’équipe de France au Maroc : l’ascension d’un talent précoce

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football international à seulement 20 ans, Eliesse Ben Seghir a tracé un parcours remarquable, passant par les sélections françaises de jeunes avant de choisir définitivement le Maroc, pays d’origine de ses parents. Né en 2005 à Saint-Tropez et formé à l’AS Monaco, ce milieu offensif au talent brut connaît une progression fulgurante tant en club qu’en équipe nationale.

Son parcours avec les équipes de France jeunes a été exemplaire. Débutant avec les U16, il gravit rapidement les échelons jusqu’aux U19. Sous les ordres de Bernard Diomède en équipe de France U18, il inscrit son premier but international contre l’Écosse. Avec les U19, il se distingue lors des qualifications pour l’Euro en mars 2023, marquant deux buts décisifs face à la Norvège et la Roumanie.

Le choix du cœur pour les Lions de l’Atlas

Après une période de réflexion suivant une blessure en octobre 2023 lors d’un match amical avec les U19 français, Ben Seghir prend une décision capitale au début de l’année 2024 : il choisit de défendre les couleurs du Maroc sous la houlette de Walid Regragui. Ce choix est motivé par les brillants résultats de la sélection marocaine ces dernières années, ponctuées par une demi finale à la Coupe du Monde au Qatar et l’engouement populaire exceptionnel entourant les Lions de l’Atlas. Avec en Ligne de mire la prochaine CAN en décembre prochain et bien sur la Coupe du Monde de 2030.

Ses débuts sous le maillot marocain ont été impressionnants. En juin 2024, il inscrit son premier but international lors des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Zambie, avant de délivrer une passe décisive face au Congo. Il confirme son talent en réalisant un doublé éclair contre la Centrafrique lors des qualifications pour la CAN 2025.

Sélectionné également avec l’équipe olympique marocaine pour les Jeux de Paris 2024 où les Lionceaux de l’Atlas ont été éliminés en demi-finale par l’Espagne, Eliesse Ben Seghir s’affirme aujourd’hui comme l’un des joyaux du football.

Mais dans un premier temps, les Lions de l’Atlas vont disputer deux rencontres cruciales : d’abord contre le Niger le 21, puis face à la Tanzanie quatre jours plus tard. Ces matchs représentent une opportunité pour le Maroc de renforcer sa position de leader au classement et de faire un pas supplémentaire vers la qualification pour la Coupe du Monde.