Maroc : Walid Regragui, star au Sénégal et en Afrique

Le sélectionneur national des Lions de l’Atlas, le Marocain Walid Regragui est incontestablement une star continentale. Son image s’impose toute seule au beau milieu de la capitale sénégalaise, Dakar.

Nous ne sommes pas à Rabat, encore moins à Casablanca, Marrakech, Fez ou une autre ville marocaine. Nous sommes à Dakar, la capitale du Sénégal. Au rond-point Colobane, l’un des plus anciens marchés de la capitale sénégalaise et un point de ralliement central, se dresse une affiche avec une seule image : celle de Walid Regragui. Comprenez, l’entraîneur de la sélection de football du Maroc.

Une affiche publicitaire d’un coach marocain au beau milieu du Sénégal ! Il faut oser le faire. Car pour vendre un produit, habituellement, les annonceurs utilisent une image bien connue, bien adorée et surtout locale. On aurait vu, un Aliou Cissé (coach du Sénégal, vainqueur de la CAN), Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye ou même Pape Guèye, aucun questionnement. Mais Walid Regragui sur une affiche si belle et grande affiche ! Oui cela peut bien surprendre.

« Sa place est ici au Sénégal et même partout en Afrique »

Certains seraient, en effet, tenté de demander où sont les stars sénégalaises pour aller jusqu’au Maroc et trouver une élite à vendre à Dakar. Sauf qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle élite. C’est le génie marocain Walid Regragui, bien à sa place au milieu de Dakar. Le coach qui a réussi à signer une première pour l’Afrique à une Coupe du monde. L’entraîneur a, en effet, réussi à porter le Maroc en demi-finale du Mondial Qatar 2022.

Et « sa place est ici au Sénégal et même partout en Afrique. Regragui est star continentale. Il fait la fierté de tout Africain. Ici au marché Colobane, nous sommes fiers de voir son image surplomber la ville, avec cette affiche. Cette belle image qui nous impose à nous tous respect et admiration. Le visage de cet homme nous renvoie, chaque fois, à la Coupe du monde. Imaginez combien cet entraîneur nous a gâtés », s’exclame Modou Faye, vendeur.

« Walid a fini de faire de moi un Marocain »

Même son de cloche chez son voisin Aliou Diop, lui aussi vendeur. « Du fait de ses exploits au Mondial, en tant que représentant de tout un continent, Walid a fini de faire de moi un Marocain. Oui, grâce à ce monsieur, je me suis senti Marocain après l’élimination du Sénégal à la Coupe du monde. Et nul doute que si le Maroc est arrivé à ce niveau de la compétition mondiale, c’est grâce au talent de son coach », soutient le trentenaire.

Notons que le 12 septembre, l’équipe nationale du Maroc va disputer un match amical contre le Burkina Faso, à Lens, en France. Une confrontation que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) prépare sérieusement. Et selon les médias marocains, ce match promet d’être un « moment intense de compétition sportive et de rivalité amicale entre deux nations africaines passionnées de football ».

