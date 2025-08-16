Afrobasket 2025 : les Lions renversent les Aigles du Mali et file en barrages, soulagement au Sénégal

Au terme d’un match haletant à Luanda, le Sénégal a signé une victoire de prestige face au Mali lors de la deuxième journée de l’Afrobasket 2025. D’abord dominés, les Lions ont su inverser la tendance grâce à une deuxième mi-temps impressionnante. Ce succès permet aux hommes de Desagana Diop de poursuivre l’aventure en accédant aux barrages, où ils tenteront de décrocher leur place pour les quarts de finale dans un contexte toujours plus relevé.

Le Sénégal a réalisé une spectaculaire remontée face au Mali lors de la deuxième journée de l’Afrobasket masculin 2025 à Luanda. Menés durant les trois premiers quart-temps, les Lions ont peiné à trouver leur rythme face à une équipe malienne agressive et adroite. À la pause, les Maliens menaient logiquement de huit points, profitant d’une solide défense et d’une meilleure adresse.

Le réveil sénégalais après la mi-temps

Le tournant du match est intervenu après le retour des vestiaires. Plus rigoureux en défense et plus inspirés en attaque, les hommes de Desagana Diop ont peu à peu repris le contrôle. En réduisant l’écart dans le troisième quart-temps, ils ont relancé le suspense avant un dernier acte décisif. Dans le quatrième quart-temps, les Lions ont totalement dominé les débats, infligeant un sévère 27-10 à leurs adversaires.

Boissy et Diop se sont particulièrement illustrés, offrant au Sénégal une victoire convaincante sur le score de 84 à 70. Avec ce succès, le Sénégal décroche la deuxième place du groupe D et valide son billet pour les barrages. Un prochain duel décisif l’attend face à un adversaire issu du groupe C, avec en ligne de mire une qualification pour les quarts de finale.

« Rester concentré pour franchir l’étape des barrages »

« Quelle fierté ! Les Lions nous ont fait vibrer jusqu’au bout. J’avoue qu’à la mi-temps, j’étais inquiet, mais cette remontée était exceptionnelle. Ils ont montré du caractère et de la détermination. Boissy a été incroyable, et toute l’équipe a haussé son niveau. On sent vraiment l’impact du coach Desagana Diop. Ce genre de victoire, ça soude un groupe. Maintenant, cap sur les barrages ! Le peuple est derrière vous, les gars ! », a confié Makhtar Ndiaye, élève.

« Ce match contre le Mali était une vraie épreuve de maturité pour notre équipe. Être mené pendant trois quart-temps et finir avec 14 points d’avance, c’est le signe d’un collectif en progrès. J’ai aimé l’intensité défensive en seconde période, c’était du très haut niveau. Desagana Diop commence à imposer sa patte. Il faut maintenant rester concentré pour franchir l’étape des barrages. Cette victoire est un message fort envoyé à toute l’Afrique », estime pour sa part Ndiouga Sène, journaliste.

« Les Lions nous montrent que rien n’est jamais perdu »

« C’est un retournement de situation qui restera dans les mémoires ! Le Sénégal a su s’adapter tactiquement, notamment en seconde période où le jeu rapide et la défense tout-terrain ont fait la différence. Boissy et Diop ont porté l’équipe, mais c’est tout le collectif qui a brillé. Cette victoire donne un nouvel élan au groupe, surtout après un début de tournoi poussif. La route est encore longue, mais ce genre de match peut changer une dynamique », souligne ce professionnel du basket qui n’a pas voulu décliner son identité..

« En regardant le match, j’ai eu des frissons ! Voir les Lions se battre jusqu’au bout comme ça, c’est hyper inspirant. Ils nous montrent que rien n’est jamais perdu. J’ai particulièrement admiré leur agressivité défensive dans le quatrième quart-temps, c’était du grand basket. Ça me motive encore plus à bosser dur. J’espère qu’ils iront loin, et pourquoi pas ramener le trophée. On y croit fort ! », espère Nabiu Sylla, commerçante.