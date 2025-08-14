AfroBasket masculin 2025 : l’Égypte étrille le Sénégal et occupe la première place du Groupe D

Alioune Diop

Lecture 2 min.
Afrobasket 2025 en Angola
Afrobasket 2025 en Angola

L’Égypte a frappé un grand coup lors de la deuxième journée des qualifications pour l’AfroBasket masculin 2025. Opposés au Sénégal, les Pharaons ont livré une prestation magistrale, s’imposant sur le large score de 91 à 77, une victoire sans appel qui les propulse seuls en tête du Groupe D, devant le Mali et l’Ouganda.

Une domination totale des Pharaons

Dès l’entame du match, l’Égypte a pris le contrôle du jeu avec une intensité défensive remarquable et une grande efficacité offensive. Le meneur Ehab Amin s’est encore illustré avec 22 points et 6 passes décisives, parfaitement soutenu par ses coéquipiers, notamment Anas, dans un collectif bien huilé.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
AfroBasket masculin 2025 : le Sénégal et l’Égypte pour la première place du groupe D

L’écart n’a cessé de croître au fil des minutes. À la mi-temps, l’Égypte menait déjà 45-28, et n’a jamais laissé au Sénégal l’opportunité de revenir dans la partie. Le score final est de 91 – 77.

Le Sénégal en panne de repères

Côté sénégalais, le constat est inquiétant. Sous la direction de Desagana Diop, les Lions de la Teranga ont affiché un visage méconnaissable. Maladroits, désorganisés, et dominés dans les duels, ils n’ont jamais trouvé le bon rythme. Cette lourde défaite place désormais le Sénégal dans une position délicate au classement, derrière le Mali, qui s’est imposé contre l’Ouganda dans l’autre rencontre du groupe.

Le classement du Groupe D

Égypte – 2 victoires

Mali – 1 victoire, 1 défaite

Sénégal – 1 victoire, 1 défaite

Ouganda – 0 victoire, 2 défaites

Avatar photo
Une plume qui balance entre le Sénégal et le Mali, deux voisins en Afrique de l’Ouest qui ont des liens économiques étroits
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Afrobasket 2025 en Angola

AfroBasket masculin 2025 : le Sénégal et l’Égypte pour la première place du groupe D

L’AfroBasket 2025 bat son plein en Angola, et l’un des chocs les plus attendus de la phase de groupes opposera ce jeudi 14 août...
Touba

Magal de Touba 2025 : entre ferveur religieuse et galère sur les routes

À l’occasion du Magal de Touba 2025, la ferveur religieuse mobilise des millions de fidèles prêts à tout pour rallier la ville sainte. Mais...
Supporter du Sénégal Afrobasket 2025

Afrobasket 2025 : les Lions du Sénégal rugissent d’entrée face à l’Ouganda (88-53)

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à l'Afrobasket masculin 2025 en s'imposant avec autorité face à l'Ouganda (88-53). Pour ce match d'ouverture de...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025