AfroBasket masculin 2025 : le Sénégal et l'Égypte pour la première place du groupe D

Afrobasket 2025 en Angola
Afrobasket 2025 en Angola

L’AfroBasket 2025 bat son plein en Angola, et l’un des chocs les plus attendus de la phase de groupes opposera ce jeudi 14 août le Sénégal à l’Égypte. Cette rencontre, prévue à 17h00 GMT au Pavilhão Multiusos de Luanda, s’annonce décisive pour la première place du groupe D et une qualification directe pour les quarts de finale.

Dans le cadre de l’AfroBasket 2025 quise joue en Angola e Sénégal et l’Égypte ont tous deux parfaitement entamé leur tournoi. Les Lions de la Téranga ont dominé l’Ouganda sur le score sans appel de 88 à 53, tandis que les Pharaons ont pris le dessus sur le Mali, 74 à 59. Invaincus jusqu’ici, les deux géants du basket africain joueront gros dans cette confrontation qui pourrait éviter à l’un d’eux un match de barrage pour accéder au top 8.

Affrontement entre deux styles distincts

Sur le papier, la rencontre promet un affrontement entre deux styles distincts. Le Sénégal, fort d’une nouvelle génération prometteuse et de gabarits imposants dans la raquette, mise sur sa domination physique, son jeu intérieur et sa capacité à contrôler le rebond. Emmenés par le meneur Brancou Badio, véritable chef d’orchestre au scoring fiable, et par le jeune intérieur Ousmane Ndiaye, très efficace des deux côtés du terrain, les Sénégalais disposent d’un collectif en pleine confiance, bien encadré par des vétérans tels que Youssoupha Ndoye.

Face à eux, l’Égypte s’appuie sur une base expérimentée, un jeu fluide et une menace extérieure constante. Les hommes du sélectionneur Roy Rana peuvent compter sur Ehab Amin, leader offensif complet, et sur Patrick Gardner, redoutable à trois points, ainsi qu’Amr El Gendy, meneur à l’énorme volume de jeu. Historiquement, les confrontations entre ces deux nations sont équilibrées.

Sérieux prétendant au titre continental

Si l’Égypte a remporté les deux derniers duels lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2023, dont une victoire impressionnante 76-43 à Alexandrie, le Sénégal avait pris le dessus lors de l’AfroBasket 2017, avec un large succès 87-52. Le contexte est donc chargé, et l’enjeu de ce match ajoute à la tension : une victoire assurerait au vainqueur la première place du groupe et une place en quarts de finale, tandis que le perdant pourrait être contraint de passer par les barrages.

Ce match entre deux des meilleures sélections du continent reflète l’évolution du basket africain, avec une génération montante au Sénégal, et une Égypte qui cherche à capitaliser sur son expérience récente en compétitions internationales. Au-delà du score, cette rencontre devrait offrir un spectacle de haut niveau, où chaque possession pourrait compter. Le vainqueur de ce duel pourrait bien se positionner comme un sérieux prétendant au titre continental.

