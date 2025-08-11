AfroBasket 2025 Angola : programme, équipes qualifiées, groupes et favoris du championnat d’Afrique de basketball (12-24 août)

L’Afrique s’apprêtent à vibrer au rythme du ballon orange avec le coup d’envoi de l’AfroBasket masculin 2025. La 31ème édition du championnat continental africain se déroulera du 12 au 24 août en Angola. Pour la quatrième fois de son histoire et la première depuis 2007, le pays lusophone accueille cette prestigieuse compétition qui rassemble l’élite du basketball africain.

Les matchs se dérouleront dans deux villes : Luanda, la capitale, et Namibe. Les groupes A et C joueront à Namibe, tandis que les groupes B et D évolueront à Luanda. Les matchs à Luanda se dérouleront dans l’emblématique Kilamba Arena, et ceux à Namibe au Pavilhão Welwitschia Mirabilis.

Après la phase de groupes, tous les matchs de la phase à élimination directe se dérouleront à Luanda. L’Angola a été choisi devant plusieurs candidats prestigieux incluant l’Égypte, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

Seize nations pour un titre continental

Après un processus de qualification intense s’étalant sur trois fenêtres entre février 2024 et février 2025, 16 équipes nationales ont validé leur présence au tournoi final. Parmi les qualifiés, 14 pays avaient participé à l’édition précédente. Les deux autres représentants sont le retour notable de la Libye et de Madagascar, qui retrouvent la compétition après leurs dernières apparitions respectives en 2009 et 2011.

Les 16 équipes ont été réparties en quatre groupes suite au tirage au sort du 9 mai à Luanda :

Groupe A (Namibe) :

Côte d’Ivoire

Cap-Vert

République démocratique du Congo

Rwanda

Groupe B (Luanda) :

Tunisie (double tenante du titre)

Nigeria

Cameroun

Madagascar

Groupe C (Namibe) :

Angola (pays hôte)

Soudan du Sud

Guinée

Libye

Groupe D (Luanda) :

Sénégal

Égypte

Mali

Ouganda

La Tunisie en quête d’un triplé historique

La Tunisie arrive en tant que double championne en titre, ayant remporté les éditions 2017 et 2021. Les Aigles de Carthage tenteront de réaliser un exploit en décrochant un troisième titre consécutif, ce qui constituerait un record dans l’histoire moderne de la compétition.

Le format de la compétition prévoit une phase de groupes du 12 au 15 août. Puis barrages des huitièmes de finale les 18 au 19 août (opposant les 2èmes et 3èmes de chaque groupe en croisé) et quarts de finale du 20 au 21 août avec les qualifiés des huitièmes et les premiers de chaque groupe. Enfin, demi-finales le 23 août, match pour la 3ème place et finale le 24 août.

Les favoris et outsiders à surveiller

La Côte d’Ivoire figure parmi les grands favoris. Finaliste en 2021, l’équipe a réalisé un parcours parfait lors des qualifications avec un bilan de 6 victoires en 6 matchs. L’équipe ivoirienne, dirigée par Miguel Hoyo, a dévoilé sa liste de 12 joueurs avec notamment Matt Costello joueur américain naturalisé, déjà révélation de l’Afrobasket 2021.

Le Sénégal se présente également comme un sérieux prétendant. Les Lions de la Téranga sont l’une des deux seules équipes à avoir terminé les qualifications invaincues avec la Côte d’Ivoire.

Le Soudan du Sud reste une équipe redoutable malgré quelques revers en qualification. Après s’être qualifié pour la Coupe du monde 2023 avec un bilan de 11-1, l’équipe a connu deux défaites lors des qualifications contre le Mali et la RD Congo. Mais à l’image des féminines qui viennent de briller en Afrobasket feminin, les garçons ont a coeur de se rattraper.

Le Nigeria fait son retour avec des ambitions élevées. L’équipe des D’Tigers, qui compte dans ses rangs la star des Houston Rockets Josh Okogie, vise son premier titre depuis 2015.

Le Mali pourrait créer la surprise, surtout si les rumeurs concernant la disponibilité d’Oumar Ballo se confirment.

La Libye fait son grand retour après 16 ans d’absence et fait partie des deux équipes ayant terminé les qualifications invaincues.

Les stars à suivre

La présence de joueurs évoluant en NBA, en EuroLeague et dans d’autres championnats de premier plan garantit un spectacle de haute qualité :

Edy Tavares (Cap-Vert) : Le géant de 2m21 avec une envergure de 2m36 sera littéralement au centre de la stratégie du Cap-Vert

Matt Costello (Côte d’Ivoire) : Le joueur naturalisé américain, médaillé d’argent en 2021, sera encore plus sollicité pour mener la Côte d’Ivoire vers l’or

Alpha Diallo (Guinée) : L’ailier né américain est devenu le cœur battant de l’équipe guinéenne

Josh Okogie (Nigeria) : Star des Houston Rockets, il sera l’un des attraits majeurs du tournoi

L’AfroBasket 2025 représente un tremplin vers les compétitions internationales majeures. Les meilleures équipes du tournoi obtiendront des places qualificatives pour les prochaines échéances mondiales.

Le coup d’envoi sera donné le 12 août, marquant le début de deux semaines intenses où se disputera la couronne du basketball africain. Qui succèdera à la Tunisie au palmarès ? Réponse dans deux semaines sur les parquets angolais.