Classement HelloSafe 2026 : l’Algérie, seul pays africain à prospérité intermédiaire

La fintech internationale HelloSafe vient de publier son indice de prospérité mondiale, un classement innovant qui évalue 186 pays selon des critères allant bien au-delà du simple PIB. Et dans ce palmarès, l’Algérie se distingue comme l’unique nation africaine à figurer dans la catégorie des pays à « prospérité intermédiaire ».

Un indice qui dépasse la richesse brute

Le HelloSafe Prosperity Index se distingue des classements traditionnels en combinant six indicateurs majeurs : le PIB par habitant (pondéré à 30%), le Revenu National Brut par habitant (20%), l’Indice de Développement Humain (20%), le coefficient de Gini mesurant les inégalités (15%), le taux de pauvreté (10%) et le taux d’épargne nationale brute (5%). Cette approche multidimensionnelle permet d’offrir une vision plus complète du bien-être économique et social des populations.

L’Algérie sur le podium africain

Dans le classement africain, l’Algérie occupe la troisième position avec un score de 40,36 points, juste derrière l’île Maurice (41,05) et les Seychelles (40,77). Mais ce qui distingue véritablement le pays, c’est sa place dans la grille de lecture mondiale établie par HelloSafe.

Selon la méthodologie de l’étude, les pays obtenant un score entre 40 et 50 points sont classés dans la catégorie des « pays à niveau de prospérité intermédiaire », définie comme incluant des pays en développement avec des avancées économiques et sociales significatives, où l’accès aux services de base s’améliore et le niveau de vie est relativement stable.

Avec ses 40,36 points, l’Algérie franchit donc ce seuil symbolique, là où tous les autres pays africains restent cantonnés aux catégories « faible » ou « très faible » prospérité. La Libye (33,84), l’Égypte (33,24), la Tunisie (32,25) et le Maroc (30,02) se situent ainsi dans la catégorie inférieure, celle des pays à faible niveau de prospérité.

Les atouts algériens

L’étude souligne que l’Algérie se distingue par une stabilité économique accrue, un PIB par habitant supérieur à la moyenne continentale et un développement humain plus avancé. Ces facteurs, combinés à une redistribution des richesses, issues notemment des hydrocarbures et à des politiques sociales soutenues, expliquent cette performance.

Un fossé persistant avec les économies les plus développées

Si l’Algérie fait figure de bon élève africain, l’écart reste cependant encore important avec les nations les plus prospères. Le classement mondial est dominé par le Luxembourg (86,2 points), la Norvège (85,1) et l’Irlande (84,7), des pays où la solidité économique se conjugue avec des scores élevés en matière de développement humain et d’égalité des revenus.

La France se classe en 14e position européenne et 20e mondiale avec 60,36 points. Les États-Unis et le Canada figurent respectivement en 18e et 19e position mondiale.

Le bas du classement africain : une réalité préoccupante

À l’opposé du spectre, les 20 pays les moins bien classés dans l’indice HelloSafe sont principalement des nations d’Afrique subsaharienne, avec des scores allant de 10,88 pour le Mozambique à 17,37 pour le Swaziland. La République centrafricaine, Madagascar et la République démocratique du Congo comptent parmi les pays les moins prospères.

Cette situation met en lumière les besoins importants en matière d’investissement et de développement pour améliorer la prospérité dans ces régions, souligne l’étude, qui pointe également les contrastes saisissants entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.

Une méthodologie rigoureuse

Les données ont été principalement recueillies auprès de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Tous les pays disposant d’au moins 90% des données nécessaires ont été inclus dans le classement. Certains pays comme Cuba et la Corée du Nord ont été exclus faute de données suffisantes.

Ce classement offre ainsi une photographie nuancée des inégalités de développement à l’échelle planétaire, où l’Algérie apparaît comme un cas singulier sur le continent africain.