L’Algérie en tête : le Top 5 des destinations africaines à visiter en 2026 selon Condé Nast

L’année 2026 s’annonce comme un millésime exceptionnel pour le tourisme sur le continent africain. Dans son très attendu classement annuel des « Best Places to Go », la prestigieuse publication Condé Nast Traveler met en lumière des destinations qui redéfinissent le voyage. Loin des sentiers battus classiques, la sélection de cette année privilégie l’authenticité, l’écotourisme engagé et le renouveau culturel. De l’Afrique du Nord aux confins de l’Afrique australe, voici le top 5 des destinations africaines à mettre absolument sur votre radar pour 2026.

1. L’Algérie nouvelle frontière du tourisme culturel et désertique

Longtemps restée le secret le mieux gardé de la Méditerranée, l’Algérie s’ouvre au monde et se hisse au sommet des recommandations de Condé Nast pour 2026. Le pays séduit par son immense diversité, offrant bien plus que des paysages de carte postale.

Les voyageurs sont invités à explorer les vestiges romains parmi les mieux conservés au monde, comme Timgad ou Djemila, avant de plonger dans l’immensité du Sahara. Le sud algérien, avec ses paysages lunaires et ses gravures rupestres millénaires, offre une expérience de déconnexion totale, loin du tourisme de masse. C’est la destination idéale pour les aventuriers en quête d’histoire et de grands espaces vierges.

2. Arusha, Tanzanie, une porte d’entrée vers le Serengeti

C’est une évolution notable soulignée par la rédaction de Condé Nast : Arusha n’est plus seulement une ville de transit. Située à l’ombre du Mont Meru, cette ville tanzanienne s’affirme désormais comme une destination touristique à part entière.

Si elle reste le point de départ stratégique pour les safaris vers le cratère du Ngorongoro ou le parc du Serengeti, Arusha brille par son dynamisme nouveau. L’ouverture d’hôtels de charme, l’effervescence de ses marchés locaux et la proximité avec les plantations de café en font une étape culturelle et gastronomique incontournable pour 2026.

3. Fès, Maroc, comment l’éternelle ville impériale se réinvente

Alors que Marrakech attire souvent toute la lumière, Condé Nast Traveler remet la capitale spirituelle du Maroc au centre du jeu. Fès, avec sa médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la plus grande zone piétonne au monde, connaît une renaissance spectaculaire.

L’année 2026 marquera l’aboutissement de nombreux projets de restauration de fondouks et de médersas. La ville séduit par son authenticité préservée et l’émergence d’une nouvelle scène hôtelière qui allie le raffinement de l’architecture traditionnelle au confort moderne. C’est le choix par excellence pour une immersion dans l’art de vivre marocain.

4. Le Gabon reste l’ultime sanctuaire de l’écotourisme africain

Pour les amoureux de nature sauvage, le Gabon est la destination phare de 2026. Surnommé « le dernier Eden de l’Afrique », ce pays d’Afrique centrale est salué pour sa politique ambitieuse de conservation environnementale.

Condé Nast met en avant la biodiversité unique du pays, notamment dans le parc national de Loango, célèbre pour ses « hippopotames surfeurs » et ses éléphants de forêt qui s’aventurent sur les plages immaculées. Le Gabon s’impose comme une destination exclusive pour un écotourisme visionnaire, où la forêt tropicale rencontre l’océan Atlantique.

5. Les Chutes Victoria, Zimbabwe et le retour du grand luxe au bord du Zambèze

L’une des sept merveilles naturelles du monde confirme son statut d’icône, mais avec un nouveau visage. Le côté zimbabwéen des Chutes Victoria connaît un renouveau touristique majeur, marqué par l’inauguration de lodges ultra-luxueux et d’infrastructures modernisées.

Au-delà du spectacle assourdissant des chutes, la région propose désormais des expériences gastronomiques de haut vol et des safaris fluviaux sur le Zambèze d’une qualité exceptionnelle. C’est la destination parfaite pour clôturer ce top 5, alliant l’adrénaline de la découverte naturelle au confort absolu.

En résumé : Où partir en Afrique en 2026 ?

Que vous soyez attiré par le silence du désert algérien, la ferveur culturelle de Fès ou la faune exceptionnelle du Gabon, le classement 2026 de Condé Nast Traveler prouve que l’Afrique regorge de trésors qui ne demandent qu’à être explorés. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre aventure.