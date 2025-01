Algérie : le Tassili, destination phare du tourisme saharien

Le désert algérien révèle une richesse qui va bien au-delà de ses vastes étendues de sable et de roche. La région de Djanet, avec les paysages spectaculaires du Tassili, son art rupestre millénaire et des événements comme le Sahara Algeria Treg, s’impose aujourd’hui comme l’une des destinations majeures du tourisme saharien. Les initiatives du gouvernement algérien et l’intérêt croissant des visiteurs en font une référence incontournable pour les amateurs de tourisme désertique.

Les chiffres de 2024 parlent d’eux-mêmes : la wilaya de Djanet a accueilli plus de 8.000 touristes étrangers et 17.000 touristes nationaux. Une affluence qui devrait encore augmenter dans les prochaines années, mais qui reste maitrisée pour ne pas entrer dans le tourisme de masse et préserver le caractère unique du lieu. Cette croissance dynamise l’économie locale, de l’artisanat aux agences de voyage en passant par l’hôtellerie.

Pour soutenir ce développement, le gouvernement a pris plusieurs mesures concrètes : une liaison aérienne directe Paris-Djanet, un guichet unique simplifiant les démarches administratives et un guide touristique pour les tour-opérateurs.

Le Sahara Algeria Treg : un événement phare dans un patrimoine artistique unique

La course d’endurance Sahara Algeria Treg est aussi un évènement qui a marqué la région de Djanet cette année. Fin octobre, 150 athlètes internationaux se sont lancés dans une traversée de 222 kilomètres à travers des paysages exceptionnels. Le Tassili n’Ajjer, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, a offert un terrain technique et varié aux participants qui ont alterné entre dunes et plateaux rocheux pendant cinq jours.

Et ce caractère exceptionnel est reconnu. En février 2024, National Geographic consacrait sa une au désert algérien et à ses gravures rupestres. Ces œuvres préhistoriques du Tassili racontent 12.000 ans d’histoire : les premières fresques montrent une faune abondante – éléphants, hippopotames, poissons – témoignant d’un Sahara autrefois verdoyant.

L’évolution des scènes vers des thèmes pastoraux reflète les changements climatiques progressifs de la région. A travers ce désert, on lit l’évolution d’une période de l’histoire.

Des infrastructures adaptées au désert

La région de Djanet dispose d’équipements touristiques qui respectent l’environnement saharien. Quatre sites principaux – Tiffertsine, Timghas, Tikoubaouine et Djorf-Amoud – proposent plus de 200 lits au total. Ces campings allient confort et authenticité, permettant aux visiteurs de vivre pleinement l’expérience du désert.

Abdelmalek Khirani, qui gère un camping à Djorf-Amoud, souligne l’importance des récentes mesures gouvernementales : « Ces initiatives ne se contentent pas de développer le tourisme, elles encouragent aussi les communautés locales à protéger leur environnement. »

Entre développement et préservation

Car, le succès touristique du Sahara algérien soulève aussi des questions de conservation. Les sites font face à différents défis : érosion naturelle, risques de vandalisme, pression de l’exploitation minière. La reconnaissance internationale du site et la collaboration entre autorités et acteurs locaux permettent cependant d’avancer vers un équilibre entre développement touristique et protection du patrimoine.

Le Tassili et le désert algérien s’affirment ainsi comme une destination unique, où la nature grandiose côtoie l’histoire millénaire.