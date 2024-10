Sahara Algeria Treg 2024 : Djanet accueille une édition inédite de la course extrême dans le désert algérien

Cette année, le Sahara Algeria Treg prend un tournant décisif en s’installant pour la première fois dans la région emblématique de Djanet, au cœur du Sahara algérien. Cette course d’endurance mythique de 222 kilomètres, prévue du 28 octobre au 2 novembre, attire 150 athlètes internationaux prêts à affronter des paysages d’une beauté saisissante.

Djanet, avec ses formations rocheuses millénaires et ses vastes étendues de sable doré, représente un défi de taille pour les participants. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la région du Tassili n’Ajjer offre un terrain de course exceptionnel, réputé pour sa difficulté technique et ses variations de reliefs. En cinq étapes, les participants devront s’adapter à une alternance de dunes et de plateaux rocheux sous des températures désertiques.

Le changement de lieu, de Timimoun à Djanet, n’est pas anodin. Avec ce nouveau cadre, les organisateurs cherchent à renouveler l’expérience des coureurs en les plongeant dans une aventure saharienne inédite, tout en promouvant le sud-est algérien comme destination de tourisme sportif.

150 aventuriers face au défi saharien

Le Sahara Algeria Treg est une véritable immersion dans les déserts les plus reculés de l’Algérie. Les 150 athlètes, issus de plusieurs continents, se sont préparés durant des mois pour affronter ce parcours extrême. Équipés de guêtres et de systèmes d’hydratation spécifiques, les coureurs devront lutter contre les températures élevées et le sable qui rend chaque pas plus éprouvant.

Retour sur l’expérience de Timimoun : En novembre 2023, les coureurs avaient déjà relevé le défi sur des distances de 54, 104 et 180 kilomètres autour de l’oasis mythique de Timimoun. Le vainqueur du parcours de 180 kilomètres était arrivé avec 30 kilomètres d’avance sur ses concurrents, témoignant de l’intensité de l’épreuve.

Entre sport et découverte culturelle

L’édition de Djanet, au-delà de l’exploit sportif, valorise le patrimoine saharien. Les visiteurs découvriront la cuisine locale, les traditions uniques et l’hospitalité des habitants. Les gravures rupestres du Tassili n’Ajjer offriront aux coureurs un lien tangible avec l’histoire millénaire du lieu.

Le départ sera donné lundi 28 octobre à 7h depuis la place principale de Djanet. Pendant cinq jours, les coureurs affronteront ce terrain exigeant avant la cérémonie de remise des prix le 2 novembre.

Depuis sa création, le Sahara Algeria Treg s’est imposé comme l’une des courses d’endurance les plus captivantes du monde pour les passionnés de marathon et d’aventure. L’édition 2024, en se déplaçant à Djanet, ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de cette compétition unique.