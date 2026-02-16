De Marseille à Dakar : Plastic Odyssey, le bateau qui fait du recyclage plastique un moteur d’emplois en Afrique

Criss Bailly

Après trois ans de navigation et une trentaine d’escales sur trois continents, le navire-laboratoire Plastic Odyssey revient à Dakar avec des résultats très concrets : micro-usine de recyclage, emplois locaux et solutions low-tech pour transformer les déchets plastiques en ressources utiles. Une odyssée maritime qui fait du Sénégal et de l’Afrique des terrains pionniers de l’économie circulaire.

Le navire Plastic Odyssey boucle un chapitre de son périple mondial en accostant au Port autonome de Dakar trois ans après son départ de Marseille. C’est une étape symbolique dans la lutte contre la pollution plastique qui consacre le lien profond tissé entre ce bateau-laboratoire et le continent africain, où les défis environnementaux s’entrelacent avec les dynamiques économiques locales.

Un navire-laboratoire pas comme les autres

Né de l’initiative de militants engagés pour l’environnement, parmi lesquels Simon Bernard et Alexandre Déchelotte, Plastic Odyssey est un laboratoire flottant de 40 mètres, entièrement transformé pour expérimenter et diffuser des solutions concrètes de réduction et de recyclage des déchets plastiques. À bord, on trouve des zones d’analyse, des ateliers de recyclage (broyage, lavage, extrusion), un espace de démonstration d’alternatives au plastique à usage unique et même un laboratoire « zéro déchet ».

Depuis son départ le 1er octobre 2022, l’expédition progresse à faible vitesse afin de réduire son empreinte tout en enchaînant quelque 30 escales sur trois continents, au plus près des zones les plus affectées par la pollution plastique. À chaque étape, l’équipage organise des ateliers, accueille des décideurs, des entrepreneurs et des élèves, et partage un éventail de technologies et d’initiatives low-tech conçues pour être répliquées localement.

Une aventure mondiale, un ancrage africain

Après des escales en Méditerranée, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, les actions de Plastic Odyssey prennent un relief particulier en Afrique. Dès 2023, le navire avait effectué une première escale à Dakar, où il avait convaincu de nombreux acteurs locaux en mettant en avant des techniques simples permettant de transformer les déchets plastiques en matériaux utiles, du mobilier urbain aux pavés pour la construction.

Le retour à Dakar, trois ans plus tard, permet de mesurer le chemin parcouru. Grâce à un partenariat avec l’Ambassade de France au Sénégal et les autorités sénégalaises, le programme Sunu Plastic Odyssey a vu le jour, avec l’ambition de structurer durablement une filière industrielle de recyclage dans le pays. Concrètement, ce programme a permis la mise en place d’une micro-usine de recyclage d’environ 800 m², la création de dizaines d’emplois et la transformation régulière de plusieurs dizaines de tonnes de plastique par mois en produits utiles pour le marché local.

De la sensibilisation à l’action locale

L’escale de février 2026 se transforme en véritable plateforme d’échanges autour de l’économie circulaire. Le ministre sénégalais de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, insiste sur la nécessité de renforcer l’application des lois anti-plastique et de transformer le recyclage en gisement d’emplois durables, en s’appuyant sur les savoir-faire partagés par Plastic Odyssey et ses partenaires.

Au cœur de cette démarche, un message central s’impose : pour inverser la tendance d’une crise plastique qui voit chaque année des centaines de milliers de tonnes de déchets mal gérés finir dans la nature, les solutions se construisent d’abord à terre. Elles émergent au plus près des communautés qui vivent avec cette pollution au quotidien, dans les quartiers, les usines, les écoles, bien avant d’atteindre l’océan.

L’arrivée de Plastic Odyssey à Dakar témoigne de l’impact scientifique, économique et social, d’une expédition qui fait du recyclage un levier de développement local. En plaçant l’Afrique au centre de son action, Plastic Odyssey démontre que la lutte contre les déchets plastiques peut devenir un moteur de changement durable, créateur d’emplois et de solutions concrètes, tout en donnant à chaque citoyen, entrepreneur ou décideur les outils pour, à son échelle, inverser le cours de la pollution plastique.

Criss Bailly
Criss Bailly est un journaliste collaborant avec afrik.com, où il couvre une large palette de sujets allant de la politique à la culture, en passant par la santé et la société. Ses articles abordent des thématiques variées, telles que la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique, la situation épidémiologique du Covid-19 au Gabon, ou encore des enquêtes sur des scandales internationaux impliquant des figures publiques. Il met également en lumière des figures marquantes du continent, comme l’écrivain Serge Bilé ou la chanteuse Dobet Gnahoré, à travers des interviews et des analyses approfondies. Son travail reflète un engagement à décrypter les dynamiques africaines contemporaines, tout en donnant une voix aux acteurs influents du continent.
