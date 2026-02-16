Auteur de « Sonko mooy Diomaye » Youssou Bongo arrêté dans une affaire de trafic de migrants

Youssoupha Mbaye, alias Youssou Bongo, figure musicale associée à la campagne présidentielle de 2024, se retrouve au cœur d’une enquête pour trafic présumé de migrants. Déféré devant le parquet du Pôle judiciaire financier, l’artiste est soupçonné d’implication dans un montage mêlant faux documents, promesses de visas et organisation de voyage vers l’Espagne. L’affaire, née après l’arrestation d’un candidat au départ à Rosso, soulève des interrogations sur l’existence d’un réseau structuré opérant sous couverture artistique.

A Dakar,

Le monde culturel et politique sénégalais est secoué par une affaire judiciaire aux ramifications inattendues. Youssoupha Mbaye, plus connu sous le nom de scène Youssou Bongo, a été interpellé puis présenté au procureur du Pôle judiciaire financier (PJF) dans le cadre d’une enquête pour trafic présumé de migrants. L’artiste est notamment connu pour avoir signé « Sonko mooy Diomaye », morceau phare de la campagne présidentielle de 2024 qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême.

Selon des informations relayées par la presse sénégalaise, le chanteur fait face à plusieurs chefs d’accusation : association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie aérienne, faux et usage de faux sur un titre de séjour belge ainsi qu’escroquerie. Une procédure qui s’inscrit dans le cadre des investigations menées par le Pôle judiciaire financier, compétent pour les infractions économiques et financières.

Une arrestation liée à une tentative de départ vers l’Espagne

L’affaire a débuté avec l’interpellation d’un individu identifié comme M. Diop, arrêté à Rosso, localité frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. En sa possession : un titre de séjour belge jugé suspect par les enquêteurs. D’après les premiers éléments, l’homme tentait de retourner au Sénégal après un voyage infructueux vers l’Espagne, avec l’ambition de repartir rapidement vers l’Europe.

Les investigations de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) ont révélé que M. Diop se présentait comme membre du groupe musical de Youssou Bongo. Des affiches de concert auraient été retrouvées, laissant apparaître les visages de plusieurs individus intégrés comme « musiciens », alors que leur rôle réel aurait été de faciliter l’obtention de visas sous couvert d’une tournée artistique.

Faux documents et promesse de visa « sécurisé »

Au cœur du dossier figurent également des relevés bancaires falsifiés. Les enquêteurs auraient mis la main sur des documents portant l’en-tête de banques avec de fortes sommes d’argent. Ces pièces auraient servi à constituer un dossier de visa présenté comme solide auprès des autorités consulaires. Toujours selon les éléments de l’enquête, un voyage en Espagne aurait été proposé contre une somme de quatre millions de francs CFA, payable après réussite de l’opération.

Une agence de voyage serait intervenue dans la confection des documents administratifs et dans l’intégration des supposés « artistes » sur les supports de communication. Un responsable de cette agence, identifié comme A. A. Bâ, a été arrêté. Il aurait reconnu avoir fabriqué les relevés bancaires litigieux et participé à la modification des affiches du concert afin d’y insérer des candidats au départ.

La ligne de défense de Youssou Bongo

Entendu par les enquêteurs, Youssou Bongo rejette toute implication intentionnelle dans un réseau de trafic. Il affirme avoir été approché pour un projet de concert caritatif en Espagne, présenté comme un hommage aux victimes de récentes inondations. Selon sa version, l’initiative aurait été portée par un certain M. Aïdara, actuellement recherché. L’artiste soutient que la composition de son orchestre aurait été modifiée à la dernière minute, avec l’ajout de plusieurs « invités spéciaux » qu’il ne connaissait pas personnellement.

Il évoque une manipulation et assure avoir été trompé sur la véritable nature du projet. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le degré de responsabilité de chacun des protagonistes et à établir si l’artiste a sciemment participé à la tentative de fraude ou s’il a servi de façade à un réseau structuré. L’arrestation de Youssou Bongo prend une dimension particulière en raison de son rôle dans la campagne présidentielle de 2024.

Une affaire sensible au croisement de la culture et de la politique

Son titre « Sonko mooy Diomaye » avait largement circulé sur les réseaux sociaux et lors des rassemblements politiques, devenant un symbole musical du changement porté par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. À ce stade, aucune mise en cause politique n’est évoquée dans la procédure, qui demeure strictement judiciaire. Néanmoins, l’affaire suscite de nombreuses réactions dans l’opinion publique, tant sur les réseaux sociaux que dans les milieux artistiques.

Le parquet du PJF devra décider des suites à donner à ce dossier, tandis que plusieurs suspects, dont l’organisateur présumé du voyage et un intermédiaire présenté comme coursier, restent activement recherchés. Cette affaire relance par ailleurs le débat sur les filières migratoires clandestines et les stratagèmes utilisés pour contourner les contrôles, au moment où les autorités sénégalaises affirment renforcer la lutte contre le trafic de migrants.