Sénégal : pourquoi l’absence simultanée de Diomaye Faye et Ousmane Sonko fait polémique

L’absence simultanée du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko suscite un débat inhabituel au Sénégal. Deux voyages officiels, non coordonnés et entourés d’un flou persistant, ont alimenté les interrogations. L’opposition y voit un signe de désorganisation au sommet de l’État. Les partisans du pouvoir parlent plutôt d’une diplomatie active sur plusieurs fronts.

Le tandem exécutif sénégalais se retrouve au cœur d’une vive controverse. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, se sont absentés du territoire national quasi simultanément pour des missions distinctes à l’étranger, une pratique inhabituelle qui alimente le débat sur la gouvernance et les rumeurs de tensions au sommet de l’État.

Un double départ inattendu

L’affaire a éclaté après la publication d’un message sur le réseau social X par le patron de presse Madiambal Diagne, opposant notoire au nouveau régime. L’information : le Premier ministre Ousmane Sonko a quitté le Sénégal à bord d’un jet privé samedi 22 novembre, direction Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le lendemain, dimanche 23 novembre, le président Diomaye Faye s’envolait pour Luanda, en Angola, afin de participer au sommet Europe-Afrique.

Cette coïncidence dans les agendas a immédiatement soulevé des questions. Si aucune loi n’interdit formellement ce double déplacement, la tradition républicaine sénégalaise veut qu’un des deux chefs de l’Exécutif reste au pays, afin d’éviter tout risque de vide décisionnel et d’assurer la continuité de l’État.

Le flou autour de la mission d’Ousmane Sonko

La polémique a été exacerbée par le manque de communication officielle entourant le voyage du Premier ministre. Son départ n’a été annoncé ni par la primature ni en Conseil des ministres. L’opacité autour de cette mission a créé un vide que les rumeurs n’ont pas manqué de combler.

Il a fallu l’intervention du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, pour apporter un éclaircissement partiel. Ce dernier a finalement évoqué un voyage officiel d’Ousmane Sonko, accompagné du ministre des Finances et du Budget, afin de rencontrer des investisseurs potentiels aux Émirats arabes unis. Toutefois, aucun programme détaillé ni date de retour n’ont été communiqués, laissant l’opinion et la presse dans l’attente.

Un signe de tension au sommet ?

Pour les observateurs, ce déplacement simultané et mal coordonné est d’autant plus interpellant qu’il survient dans un contexte de rumeurs de crise politique entre le président et son Premier ministre. Le politologue Moussa Diaw analyse que « ce déplacement quasi simultané questionne », faisant référence aux désaccords qui ont éclaté publiquement entre les deux hommes concernant la personnalité appelée à diriger la coalition présidentielle.

Si certains estiment que ces voyages parallèles témoignent de la capacité du Sénégal à représenter ses intérêts sur plusieurs fronts diplomatiques à la fois, le Président participant à un sommet stratégique à Luanda et le Premier ministre menant des missions de prospection économique à Abou Dhabi, l’absence de transparence et l’inhabituelle coïncidence alimentent les critiques sur la coordination au sommet de l’État et l’unité du nouveau régime.