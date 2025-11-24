Gabon-France : Macron et Oligui Nguema réinventent le partenariat

Le président français Emmanuel Macron a achevé, ce lundi 24 novembre 2025, une visite d’État de deux jours au Gabon. Il avait été accueilli la veille par son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema, avec les honneurs militaires, à l’aéroport international Léon Mba. Dès son arrivée, le chef de l’État français a affiché un soutien clair à la nouvelle direction de Libreville.

Cette première visite post-coup d’État de 2023 marque ainsi une volonté affirmée des deux capitales. En effet, Paris et Libreville souhaitent désormais redéfinir leurs relations sur des bases renouvelées.

Soutien français et virage gabonais

L’arrivée solennelle du président français, accompagnée de la traditionnelle salve des 21 coups de canon, a donné le ton. Par ailleurs, la présence d’une foule venue saluer les deux dirigeants a renforcé ce message : Paris veut tourner la page de l’ère Bongo et accompagner la « transition rapide » engagée depuis le 30 août 2023.

Emmanuel Macron a salué le changement en cours au Gabon et a assuré que « la France sera là, à sa juste place ». Il a réaffirmé son soutien entier au président Oligui Nguema, notamment dans le renouveau politique et la transformation économique du pays. Du côté gabonais, le discours est tout aussi explicite. La relation entre les deux pays est décrite comme « au beau fixe et sans nuage ». Toutefois, Libreville insiste sur la nécessité de la fonder désormais sur trois principes : la souveraineté, le respect mutuel et une coopération équilibrée. L’objectif est de dépasser les logiques anciennes et d’affirmer la maîtrise de sa diplomatie.

L’économie au cœur du nouveau deal

Sur le plan économique, les enjeux étaient particulièrement importants. Le président français était accompagné d’une délégation fournie d’hommes d’affaires venus identifier de nouvelles pistes de coopération. De son côté, le Gabon insiste sur la mise en place d’un partenariat revisité et véritablement « gagnant-gagnant ». Le pays s’engage d’ailleurs à ne plus signer de « contrats léonins ».

Les discussions ont donc porté sur plusieurs secteurs stratégiques : les infrastructures, l’énergie, la formation, les technologies et les industries extractives. À l’issue de la visite, de nouveaux accords devraient voir le jour. Ils visent à attirer des investissements français tout en garantissant des conditions plus avantageuses aux entreprises gabonaises. Cette orientation s’inscrit pleinement dans la vision économique défendue par le président Oligui Nguema.

Par ailleurs, les échanges se poursuivent avec le groupe minier et métallurgique français Eramet. Libreville a rappelé sa priorité : la transformation locale des minerais extraits sur son sol, une exigence désormais inscrite dans la loi.

Demandes de coopération judiciaire

Au-delà des aspects économiques, le président gabonais a profité de cette rencontre pour aborder un sujet sensible. Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué la situation de la famille Bongo et a demandé à la France d’engager une coopération judiciaire renforcée. Cette requête vise à assurer l’exécution des décisions de justice, ainsi que la restitution des avoirs qui auraient été détournés.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de « transformation profonde » du Gabon. Elle reflète également la nouvelle doctrine diplomatique du pays, qui cherche à rééquilibrer ses alliances tout en maintenant une ouverture stratégique.

Enfin, pour clore cette séquence diplomatique, les deux présidents se sont rendus à Luanda afin de participer au sommet Union africaine – Union européenne. Ce déplacement marque la reprise des relations bilatérales au plus haut niveau.